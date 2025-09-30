Anzeige

Der FC Bayern möchte eigentlich den Vertrag mit Dayot Upamecano verlängern. Allerdings müssen die Bosse auch die Augen in Bezug auf potenzielle Nachfolger offen halten. von Dominik Hager Dayot Upamecano hat sich beim FC Bayern als Fels in der Brandung etabliert und liefert endlich auch in der nötigen Konstanz Top-Leistungen ab. Das Problem für den Rekordmeister bei der Personalie ist jedoch, dass der Innenverteidiger nur noch einen Vertrag bis 2026 hat. Champions League: Die Highlights vom 2. Spieltag am Mittwoch ab 23 Uhr live auf Joyn Zwar fühlt sich der Franzose wohl in München, jedoch sollen einige Top-Klubs die Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Hierzu gehört wohl auch Real Madrid. Den Bayern droht nun also eine ähnliche Saga wie bei Alphonso Davies oder sogar David Alaba, den es dann tatsächlich zu den Königlichen zog. Die Forderungen von Upamecano haben es in sich. Laut Angaben der "Münchner Abendzeitung" möchte der Abwehr-Star ein Gehalt, welches sich zwischen dem von Alphonso Davies (ca. 15 Millionen Euro) und dem von Joshua Kimmich (ca. 20 Millionen Euro) bewegt. Zudem soll ihm eine Ausstiegsklausel im neuen Vertrag vorschweben. Mehr als "nur" Arbeiter! Warum Konrad Laimer so wichtig ist

Goretzka feiert Jubiläum "Ich bin nicht überrascht, dass viele Vereine an Dayot interessiert sind. Wir sind es übrigens auch, zu verlängern, und das dauert sehr, sehr lange", sagte FC Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor dem Champions-League-Spiel beim FC Paphos zur Causa Upamecano, "wir versuchen, ihn von dem Projekt Bayern München weiter zu überzeugen. Wir wollen ihn behalten". Stand jetzt lässt sich aber kaum voraussagen, ob sich die Bayern und Upamecano wirklich noch einig werden können oder nicht. ran wirft daher einen Blick auf mögliche Alternativen.

Marc Guehi Klub: Crystal Palace

Vertragende: 2026

Alter: 25 Marc Guehi wäre natürlich so etwas wie ein naheliegender Kandidat. Sollte Dayot Upamecano den Verein im Sommer 2026 ablösefrei verlassen, wäre es natürlich auch aus wirtschaftlichen Überlegungen erstklassig, wenn man selbst einen ablösefreien Spieler bekommen würde.

Der 25 Jahre alte Engländer stand am Deadline Day bereits mit eineinhalb Beinen beim FC Liverpool, jedoch platzte der Deal am Ende doch noch. Demnach kann der FC Bayern wieder hoffen, den Zuschlag zu bekommen. "Das ist einer der Spieler, den die Bayern wirklich haben wollen, falls Kim im nächsten Sommer verkauft wird. Man muss sagen: Die Bayern müssen sich aber sputen - Liverpool und Palace waren sich sogar schon in diesem Transfer-Fenster einig. 40 Millionen wäre die Ablöse gewesen", berichtete "BILD"-Fußball-Chef Christian Falk. Der Spieler soll zudem Real Madrid als sein Wunschziel auserkoren haben. Guehi bringt gute Fähigkeiten im Zweikampf, Passspiel, Stellungsspiel und in der Geschwindigkeit mit. Mit seinen 1,82 Metern ist er für einen Innenverteidiger eher klein, jedoch macht er vieles mit seiner Statur wett. Zudem ist auch Upamecano selbst nicht der körperlich größte Innenverteidiger.

Ibrahima Konate Klub: FC Liverpool

Vertragende: 2026

Alter: 26 Ibrahima Konate wäre wohl die Premium-Lösung, jedoch stellt sich die Frage, wie realistisch ein Wechsel zum FC Bayern wirklich ist. Laut Angaben der "Marca" ist sich der Franzose schließlich schon mit Real Madrid einig. Derartiges hat man aber schon vor Monaten gehört und dennoch blieb Konate zunächst bei den Reds. Immer wieder kursierten auch Gerüchte, wonach der Innenverteidiger einen Verbleib beim FC Liverpool vorzieht. Vielleicht gilt aber auch das Motto: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dies könnte dann der FC Bayern sein. Die Zeitung "The Guardian" berichtete im Sommer, dass sich der FC Bayern tatsächlich mit Konate befasst. Der Franzose ist ein Weltklasse-Verteidiger, der alle nötigen Eigenschaften mitbringt, um beim FC Bayern erfolgreich zu sein. Nur ist und bleibt ein Wechsel nach München eben nicht sonderlich wahrscheinlich.

Ousmane Diomande Klub: Sporting Lissabon

Vertragende: 2027

Alter: 21 Jahre Mit seinen 21 Jahren ist Ousmane Diomande noch blutjung, verfügt allerdings auch schon über eine gewisse Portion Erfahrung. Immerhin hat er für Sporting Lissabon bereits 103 Pflichtspiele absolviert, obwohl er von der ein oder anderen Verletzung zurückgeworfen wurde (zuletzt laborierte er an einer Muskelverletzung). Diomande wurde in der Vergangenheit immer wieder mal mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Sommer bezeichnete die portugiesische Quelle "A Bola" die Münchner als Interessenten, gab jedoch an, dass auch der FC Liverpool und Manchester United dran seien. In Bezug auf die Ablöse soll Sporting Lissabon in etwa 60 Millionen Euro fordern, die angebliche Ausstiegsklausel im Vertrag des 1,90-Meter-Hünen beträgt demnach sogar 80 Millionen Euro. Klar ist, dass Diomande irgendwann den nächsten Schritt machen dürfte. Der Youngster bringt schließlich alles mit, was ein Top-Innenverteidiger benötigt. Insbesondere in Sachen Athletik und Zweikampfstärke ist der junge Ivorer sehr stark, weiß aber auch im Spielaufbau zu überzeugen. DFB-Team: Heimtrikot-Leak für die WM 2026?

Goncalo Inacio Klub: Sporting Lissabon

Vertragende: 2027

Alter: 24 Jahre Sollte sich ein Transfer von Diomande nicht ergeben, bestände auch die Möglichkeit, dessen Teamkollegen Goncalo Inacio ins Visier zu nehmen. Der 24-Jährige wurde einst mit dem BVB in Verbindung gebracht, erwies sich jedoch als zu teuer. Der FC Bayern hat aber natürlich finanziell bessere Möglichkeiten und könnte auch davon profitieren, dass der Kontrakt des Portugiesen nur noch bis 2027 läuft. Die Ausstiegsklausel in Inacios Vertrag soll bei 60 Millionen Euro liegen. Inacio besitzt nicht ganz den Speed und die Athletik von Diomande, ist aber ebenfalls ein Top-Verteidiger, der seine Stärken im Spielaufbau hat. Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, dass Inacio im Gegensatz zu Jonathan Tah und Min-Jae Kim Linksfuß ist. Zur Not könnte er auch als Linksverteidiger aushelfen. Ein wenig muss man sich die Frage stellen, ob Inacio die nötige Athletik für den Kompany-Fußball mitbringt, an der Seite von Kim dürfte er aber beispielsweise recht gut funktionieren.

Castello Lukeba Klub: RB Leipzig

Vertragende: 2029

Alter: 22 In der Bundesliga gibt es grundsätzlich nicht so wahnsinnig viele Kandidaten, die dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen würden. Castello Lukeba gehört allerdings dazu. Die Leipziger konnten den jungen Franzosen in diesem Sommer noch halten, jedoch dürfte das im Verlaufe der Zeit immer schwieriger werden. Laut Angaben von "Sky" sinkt seine Klausel, die im Sommer 2025 noch 90 Millionen Euro betragen haben soll, 2026 auf 80 und 2027 auf 65 Millionen Euro. Zwar stagniert das Abwehr-Talent ein klein wenig, jedoch bringt er grundsätzlich alle nötigen Anlagen mit und würde mit seiner Athletik auch gut ins Kompany-System passen. Im Juli berichtete "Foot Mercato", dass die Bayern an Lukeba interessiert seien. Selbiges gelte allerdings auch für die Insel-Klubs Liverpool und Tottenham. Letztlich kann man sich nicht so recht vorstellen, dass die Bayern 80 Millionen Euro zahlen würden, aber womöglich wäre auch eine Summe möglich, die etwas darunter liegt. Champions League: Der Spielplan

Champions League: Die Tabelle

Nico Schlotterbeck Klub: Borussia Dortmund

Vertragende: 2027

Alter: 25 Neben Lukeba dürfte Nico Schlotterbeck der spannendste Bundesliga-Verteidiger für die Bayern sein. Zwar gab es in Bezug auf einen möglichen Bayern-Wechsel bislang noch keine konkreten Gerüchte, jedoch würde der Borusse grundsätzlich gut zum FC Bayern passen. "In der Bundesliga fällt mir Nico Schlotterbeck ein. Obwohl er eine Zeit lang fehlerbelastet war, macht er es inzwischen sehr gut", brachte Thomas Helmer im Interview mit ran den 25-Jährigen mit den Münchnern in Verbindung. "So ein Typ würde den Bayern gut zu Gesicht stehen", erklärte er mit Verweis auf seinen starken linken Fuß und die Tatsache, dass der Spieler noch titelhungrig sei. Schlotterbeck war zwar lange verletzt, bringt aber ein großartiges Paket mit. Sein Aufbauspiel mit dem linken Fuß würde die Münchner enorm voranbringen und auch die nötige Athletik bringt der Dortmunder mit. Zwar zeigt er ab und an noch Unkonzentriertheiten, war jedoch gerade in Champions-League-Spielen fast immer eine Bank. Stellt sich nur die Frage, ob der BVB und Schlotterbeck selbst einen solchen Deal überhaupt in Erwägung ziehen. Es sei jedoch gesagt, dass der 25-Jährige nur noch bis 2027 gebunden ist. Paphos FC vs. FC Bayern im Liveticker

FC Bayern: Harry Kane zurück Tottenham? Das sagt Max Eberl

Piero Hincapie Klub: FC Arsenal / Leverkusen

Alter: 23

Vertragende: 2026 in London / 2029 in Leverkusen, Arsenal hat Kaufpflicht mit Bedingungen Piero Hincapie in dieser Liste aufzuführen, mag auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, jedoch sollte man im Fußball nichts ausschließen. Der Ecuadorianer ist kurz vor Transferschluss von Leverkusen zum FC Arsenal gewechselt. Die Gunners haben Hincapie geliehen und eine Kaufpflicht, die an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Wie genau diese aussehen, ist allerdings unklar. Fakt ist, dass Hincapie im Dress der Londoner erst eine Pflichtspielminute absolviert hat. Zwar mag das daran liegen, dass er erst seit wenigen Wochen im Verein ist, jedoch hat Arsenal mit Saliba, Gabriel und Calafiori Abwehrspieler in den eigenen Reihen, die sich nicht so leicht verdrängen lassen. Es bestünde also die Möglichkeit, dass Hincapie im kommenden Sommer nochmal auf den Markt kommt. Mit seiner Athletik, seinem Willen und seinem starken linken Fuß würde der Ecuadorianer gut zum FC Bayern passen. Noch dazu besitzt er die Fähigkeit, nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch links in der Kette auf Top-Niveau zu performen.

Eivind Helland Klub: SK Brann

Alter: 20

Vertragsende: 2026 (31. Dezember) Eivind Helland ist gewissermaßen der absolute No-Name in dieser Liste, was auch sein Marktwert von nur sechs Millionen Euro laut "transfermarkt.de" unterstreicht. Der fast zwei Meter große Innenverteidiger gilt dennoch als riesiges Talent. Das Portal "Ontheminute.com" berichtete im Sommer, dass der FC Bayern und der BVB Interesse an Helland hatten. Der norwegische U21-Nationalspieler kann mit dem SK Brann Bergen in der laufenden Saison Europa-League-Erfahrung sammeln und dürfte den nächsten Schritt nach vorne machen. Als klassischen Upamecano-Ersatz könnte man den Youngster wohl noch nicht ansehen, sehr wohl wäre er aber eine sehr interessante Option für die Zukunft.