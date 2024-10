Anzeige

Auch die internationale Presse feiert die Tormaschinen aus dem Ruhrpott. Eine Auswahl.

Pressestimmen Spanien Marca: "Borussia Dortmund besiegte Celtic mit 7:1 im Signal Iduna Park, der die UEFA mit einer großartigen Choreografie auf der Gelben Wand angriff. "UEFA MAFIA" war auf der Tribüne zu lesen. Das deutsche Team überrannte das schottische Team, das dem Sturm der Gastgeber, die wie eine Dampfwalze waren, nichts entgegensetzen konnte." Sport: "Barça und Real Madrid treffen in dieser Ligaphase der Champions League auf Borussia Dortmund. Und Sie wissen bereits, wozu dieses Team fähig ist. Gegen Glasgow Celtic überrollten die Borussen ihren Gegner mit erstaunlicher Leichtigkeit und bescherten ihnen einen souveränen 7:1-Sieg, ohne ins Schwitzen zu geraten. Adeyemi mit einem Hattrick und Guirassy, zusammen mit Kane die Neun der Bundesliga in der vergangenen Saison, brachten einen Sieg, der vor dieser Mannschaft warnt." AS: "Sahins Borussia Dortmund fliegt in der Champions League wie ein Flugzeug. Der aktuelle Vize-Champions-League-Sieger ist der vorläufige Spitzenreiter, nachdem er Celtic (7:1) besiegt hat. Dank eines herausragenden Adeyemi, der in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielte."

Pressestimmen England The Sun: "Das Gelbe Maul – Borussia Dortmund 7-1 Celtic: Kriminelle Verteidigung kommt der Mannschaft von Brendan Rodgers teuer zu stehen." The Telegraph: "Celtic erleidet in der Champions League eine Demütigung, Borussia Dortmund rastet aus. Der schottische Meister ist überfordert mit dem Aufstieg in eine neue Klasse und wird vom Vize des Vorjahres überrollt. Celtic bekam in Deutschland eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu spüren." The Guardian: "Borussia Dortmund spielte mit seinen Gästen in einem Spiel, das lange vor dem Halbzeitpfiff als Wettkampf vorbei war. Die Deutschen haben in diesem neuen Format zwei von zwei Spielen gewonnen. Sie werden den Ehrgeiz haben, den denkwürdigen Turnierlauf der letzten Saison zu wiederholen, wenn auch mit weitaus härteren Prüfungen als dieser. Das war, als würde ein Großmeister beim Schach gegen einen Orang-Utan spielen. Männer gegen Jungs."

Pressestimmen Schottland The Scotsman: "'Top-Dogs' Celtic degradieren sich in der Champions League zu erbärmlichen Pudeln, die in der Nahrungskette des Fußballs ihren Platz einbüßen" The Herald: "Celtic wird von Dortmund in einem brutalen Champions-League-Kollaps geschlachtet. Celtic erlitt eine Demütigung in der Champions League, als das Team in Deutschland von einer unbezwingbaren Mannschaft von Borussia Dortmund mit 7:1 zerlegt wurde."

