FC Bayern: Harry Kane besitzt offenbar eine Ausstiegsklausel

Ein Abgang soll jedoch während der aktuellen Saison nie ein Thema gewesen sein, laut Sport Bild fühlen sich Kane und seine Familie in München sehr wohl.

Sportlich läuft es für Kane bei den Bayern bestens. In seiner ersten Saison wurde er mit 36 Ligatoren in 32 Spielen Torschützenkönig. Aktuell steht er nach 18 Einsätzen bereits wieder bei 19 Treffern. Mit der deutschen Meisterschaft soll in der laufenden Saison Kanes erster Titel folgen, die Bundesliga-Tabelle führen die Bayern mit sechs Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen an.