Für den FC Bayern München ist der Campus bisher nur ein Feigenblatt. Ändert sich das? Angeblich fordern die Verantwortlichen mehr von Vincent Kompany – dabei sollten sie mehr von sich selbst fordern.

Von Justin Kraft

Der FC Bayern München und sein Campus. Jahr für Jahr hört man von fachkundigen Leuten am Nachwuchsleistungszentrum, wie gut dieser oder jener Jahrgang ist. Nachdem der Campus Mitte der 2010er Jahre gebaut wurde, trägt er seit einigen Jahren tatsächlich Früchte.

Das zeigt sich auch daran, dass viele Talente den Weg zu Klubs in den Top-5-Ligen geschafft haben. Nur beim FC Bayern will es nicht so richtig Klick machen. Selbst bei Aleksandar Pavlovic, den nicht in München ausgebildeten Jamal Musiala und Josip Stanisic gab es Anlaufschwierigkeiten.

So gab es bei Musiala sportliche Entscheidungsträger, die zunächst wenig begeistert waren. Bis das Top-Talent dann eher zufällig bei einem Training mit den Profis Hansi Flick überzeugte. Auch Pavlovic rutschte mehr zufällig als geplant in den Kader der Profis.