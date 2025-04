Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ Update, 23. April, 22:34 Uhr: Ex-Klub will wohl Bayern-Flop Sacha Boey zurück +++ Im Januar 2024 kam Sacha Boey von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern, um auf der Rechtsverteidiger-Position eine Option zu sein. Doch seitdem plagt sich der Franzose selbst immer wieder mit Verletzungen. In dieser Saison stand Boey erst in sechs Spielen in der Bayern-Startelf. Kommt es im Sommer zur Rolle rückwärts? Laut "Sky" soll Boey bei seinem Ex-Klub Galatasaray wieder auf dem Zettel stehen. Schon in den vergangenen Wochen mehrten sich Medienberichte, dass der türkische Meister Boeys Situation in München genau beobachte. Unklar sei jedoch aktuell, ob Galatasaray sich mit den Bayern auf eine Ablöse einigen könne. Die 30 Millionen Euro, die die Münchner noch vergangenes Jahr für Boey als Ablöse zahlten, dürfte angesichts der geringen Einsatzzeit und des Verletzungspechs kaum ein Interessent anbieten.

+++ Update, 23. April, 14:48 Uhr: Backup für Harry Kane - Bayern intensiviert Suche +++ Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach einem Backup für Harry Kane. Hierbei könnten die Münchner nach Informationen von "Fußball Transfers" in der Jupiler Pro League fündig werden. Der deutsche Rekordmeister soll Interesse an Tolu Arokodare haben. Der 24-Jährige steht zurzeit bei KRC Genk unter Vertrag. In dieser Saison konnte der Nigerianer für die belgische Top-Mannschaft in 34 Spielen 19 Tore erzielen. Mit dem Team von Trainer Thorsten Fink befindet sich Arokodare auf Meisterschaftskurs. Bereits zwischen 2020 und 2021 lief der Stürmer in der Bundesliga auf, damals noch im Trikot des 1. FC Köln. Dem Offensivspieler gelang aber in zehn Partien für die Geißböcke kein Treffer. Erst bei seiner nächsten Station in Frankreich, bei Amiens SC, nahm seine Karriere Schwung auf. Nun soll ihn der FC Bayern auf dem Zettel haben. Dem Bericht zufolge fand bisher aber lediglich eine lose Kontaktaufnahme statt. Neben den Bayern sollen auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart Interesse an dem Rechtsfuß zeigen.

+++ Update, 22. April, 12:15 Uhr: Bayern zeigt offenbar Interesse an Premier-League-Star +++ Die sportliche Führung des FC Bayern ist mit der Entwicklung von Joao Palhinha im Verein nicht zufrieden - der Portugiese, der das Mittelfeld der Münchner stabilisieren sollte, spielt unter Vincent Kompany keine Rolle. Auch deshalb sondiert der deutsche Rekordmeister den Markt und schaut sich nach einer Alternative für den Sommer um. Das Portal "90min" berichtet nun von einem Interesse an Sandro Tonali. Der Italiener, der derzeit bei Newcastle United unter Vertrag steht, soll an der Säbener Straße gehandelt werden. Doch nicht nur die Bayern zeigen Interesse, auch andere europäische Topvereine beobachten den Mittelfeld-Strategen demnach - darunter unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona. Der 24-Jährige ist erst seit zwei Saisons bei den "Magpies" und hat dort noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2028. Laut einem Bericht von "CaughtOffside" kann sich Tonali dennoch seinen nächsten Schritt in diesem Sommer vorstellen, konkrete Angebote liegen jedoch noch nicht vor. Als Problem könnte sich jedoch der Kostenpunkt herauskristallisieren: Newcastle fordert für den italienischen Nationalspieler offenbar 80 Millionen Euro Ablöse. Dass der FC Bayern bereit ist, diese Summe für einen weiteren Mittelfeldspieler zu bezahlen, ist unwahrscheinlich.

+++ Update, 21. April, 19:35 Uhr: Bayern zieht Rückhol-Klausel bei Nübel wohl nicht +++ Der FC Bayern verzichtet offenbar darauf, Alexander Nübel schon zur kommenden Saison vom VfB Stuttgart zurückzuholen. Wie "Sky" berichtet, lässt der designierte deutsche Meister eine entsprechende Klausel im Leihvertrag verstreichen. Bis zum 30. April hätten die Bayern demnach die Option aktivieren können, um den Torwart schon in diesem Sommer zurückzubeordern. Durch die Verpflichtung von Jonas Urbig und die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer besteht hier allerdings kein Bedarf. Somit wird der 28-Jährige aller Voraussicht nach auch die kommende Saison in Stuttgart verbringen, die Leihe läuft noch bis 2026. Der VfB übernimmt weiterhin gut ein Drittel des Jahresgehalts von Nübel, das bei rund zwölf Millionen Euro liegen soll. Allerdings, so berichtet "Sky", beobachtet auch Bayer Leverkusen die Situation des Nationalkeepers genau. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise darauf, dass die "Werkself" tatsächlich einen Transfer beabsichtigen würde.

+++ Update, 20. April, 12:24 Uhr: Bayern behalten Chelsea-Talent offenbar weiter im Auge +++ Der FC Bayern sondiert weiter den Markt und sucht nach Kader-Verstärkungen für den Sommer. Ein Top-Talent soll dabei schon seit Monaten auf der Liste des Rekordmeisters stehen. Nun berichtet auch die "Daily Mail" über das anhaltende Interesse der Münchner an Chelsea-Talent Andrey Santos. Der 20-Jährige spielt zurzeit auf Leihbasis bei Racing Straßburg und erzielte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits zehn Treffer. Die Blues verpflichteten den Brasilianer im Jahr 2023 aus seinem Heimatland - gut 20 Millionen Euro soll der Klub aus London damals an Vasco de Gama überwiesen haben. Noch konnte sich der Mittelfeldspieler bei dem Premier-League-Verein nicht durchsetzen. Bereits in der vergangenen Saison wurde Santos verliehen - damals zu Nottingham Forest. Der Marktwert des Youngsters wird derzeit von "transfermarkt" auf 25 Millionen Euro taxiert. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2030 - Chelsea hält sich die Zukunft des Rechtsfußes offen, der im Sommer erst einmal an die Stamford Bridge zurückkehrt. Bereits im Januar berichtete die "as" von einem Interesse aus München. Neben dem FC Bayern soll auch die AC Mailand Interesse an Santos zeigen.

+++ Update, 19. April, 14:15 Uhr: Juventus Turin mit Interesse an Min-jae Kim? +++ Min-jae Kim gilt in Anbetracht seiner wenig überzeugenden Auftritte zuletzt als Verkaufskandidat bei den Bayern. Ein möglicher Interessent für den Südkoreaner könnte in Italien liegen. So berichtet die "Gazzetta dello Sport", dass Juventus Turin den Innenverteidiger ins Visier genommen haben soll. Das Medium schreibt, Kim sei der "heißeste Name" auf der Liste des Klubs. Demnach haben die Verantwortlichen bei der "Alten Dame" den Verteidiger seit dessen Abschied aus der Serie A - zuvor spielte er in Neapel - genau beobachtet. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2028.

+++ Update, 18. April, 18:50 Uhr: Kim-Berater wohl in Gesprächen mit zwei englischen Top-Teams +++ Min-jae Kim fiel in den vergangenen Wochen immer wieder durch Fehler und Unkonzentriertheiten auf. Entsprechend heiß wird über seine Zukunft beim Rekordmeister diskutiert. Zuletzt machte die Meldung die Runde, dass die Münchner den Südkoreaner trotz Vertrages bis Sommer 2028 offenbar für eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro ziehen lassen würden (Update, 17. April, 17:50 Uhr). Diese Spekulationen erhalten nun neuen Nährboden. Wie "Fussball Transfers" berichtet, hat der Berater des 28-Jährigen bereits konkrete Gespräche mit dem FC Chelsea und Newcastle United geführt.

+++ Update, 18. April, 11:25 Uhr: Palhinha-Verkauf? Freund spricht Klartext +++ In seiner ersten Saison beim FC Bayern konnte Joao Palhinha zumeist nicht überzeugen. Wiederholt gab es in diesem Zuge zuletzt Spekulationen, die Zeit des 29-Jährigen in München könnte bereits nach der laufenden Spielzeit zu Ende gehen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Heidenheim hat Sportdirektor Christoph Freund nun zu der Thematik Stellung bezogen. "Er ist nicht richtig in einen Rhythmus gekommen - auch durch Verletzungen. Es ist das erste Jahr, in dem er in einem so großen Verein spielt. Er ist ein richtiger Profi, ein super Charakter und ein Top-Junge. Es ist nicht unser Plan, dass wir ihn im Sommer abgeben", fand der Österreicher klare Worte. Auch Trainer Vincent Kompany äußerte sich. "Er hat gegen Augsburg 90 Minuten durchgespielt und hat es gut gemacht. Es ist immer eine Balance. Jetzt ist er bereit, der Mannschaft zu helfen, wenn sein Moment kommt. In seinen Momenten wird er hoffentlich noch ganz oft zeigen, wie gut er ist", so der Cheftrainer.

+++ Update, 17. April, 17:50: Bayern-Bosse legen wohl Preisschild für Min-Jae Kim fest +++ Nachdem sich vor allem in der jüngeren Vergangenheit im Spiel von Bayerns Abwehrstar Min-Jae Kim immer wieder Fehler und Unsicherheiten eingeschlichen haben, gilt der 28-jährige Südkoreaner wohl als Verkaufskandidat im Sommer 2025. Bayern-Insider Christian Falk erklärte in seiner Kolumne bei "CaughtOffside", dass die Münchner eine Ablösesumme beim Innenverteidiger festgelegt haben sollen, bei der ein Verkauf möglich wäre. Diese liegt laut Falk bei 50 Millionen Euro, also exakt jener Summe, die der Rekordmeister im Sommer 2023 selbst nach Neapel überwiesen hat, um Kim zu verpflichten. Sein Vertrag in München läuft noch bis zum Sommer 2028.

+++ Update, 16. April, 9:50: FC Barcelona baggert an Adam Aznou +++ Laut einem Bericht der "Bild" zeigt der FC Barcelona Interesse an Adam Aznou. Die Katalanen wollen den Linkverteidiger gerne langfristig an sich binden. Derzeitig ist der junge Marokkaner an Real Valladolid verliehen - im Sommer kehrt Aznou zurück an die Säbener Straße. Beim FC Bayern durfte der 18-jährige bisher nur vereinzelt für die Profis auflaufen, 17 Minuten sammelte Aznou diese Saison im Trikot des Rekordmeisters. Barca macht sich nun Hoffnung das Eigengewächs zurückholen zu können. Aznou ist in Barcelona geboren und spielte drei Jahre in der Jugend der Blaugrana. Im Sommer 2022 wechselte er dann zum FC Bayern. Klar ist dennoch: Dem Blatt zur Folge schließen die Bayern einen Verkauf des Youngsters derzeitig aus - auch weil man keine weiteren Baustellen für den Sommer aufmachen will. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Auf der Position des Linksverteidigers müssen die Münchner bereits die Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito kompensieren.

+++ Update, 16. April, 07:21 Uhr: "Zahlreiche Anfragen" für Thomas Müller +++ Der Abschied von Thomas Müller beim FC Bayern München steht fest. Doch wo geht es weiter für den Weltmeister von 2014? Wie die "Sport Bild" berichtet, gibt es zahlreiche Anfragen für den offensiven Mittelfeldspieler. Konkret wird die AC Florenz aus Italien genannt, wo auch schon die Franck Ribery und Mario Gomez aus München hinwechselten. Doch auch exotischere Optionen werden genannt. So soll Gremio Porto Alegre aus Brasilien ebenfalls um Müller werben. Mehrere MLS-Klubs sind ebenfalls am 35-Jährigen dran.

+++ Update, 15. April, 11:05 Uhr: Abwehr-Sorgen spitzen sich zu - Droht nun ein Kim-Ausfall? +++ Den FC Bayern plagen enorme Verletzungssorgen in der Defensive. Neben Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Hiroki Ito droht nun der nächste Verteidiger auszufallen. Wie die "Bild" berichtet, wackelt Minjea Kim für das Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand. Den Südkoreaner plagen seit Monaten Probleme an der Achillessehne, gegen Borussia Dortmund musste er bereits nach 54 Minuten vom Platz. Beobachtungen des Blattes zur Folge verließ Kim die Säbener Straße am Montag bereits eine Stunde nach Trainingsbeginn, anstatt die Teameinheit vollständig zu absolvieren. Für das Abschlusstraining vor dem Flug nach Mailand soll der 28-Jährige dabei sein, ob es jedoch für einen Start-Elf-Einsatz gegen Inter reicht, bleibt abzuwarten.

+++ Update, 14. April, 22:38 Uhr: FC Bayern wohl bereit zu Verkauf von Abwehrstar Min-Jae Kim+++ Im Sommer 2025 könnte die Ära von Min-Jae Kim beim FC Bayern München nach zwei Jahren möglicherweise schon wieder zu Ende gehen. Wie "Sky" berichtet, soll der deutsche Rekordmeister zu einem Verkauf des 28-jährigen Südkoreaners bereit sein. Grund dafür dürfte sein, dass der einst 50 Millionen Euro teure Innenverteidiger nach seinem Transfer von Neapel nach München die Erwartungen nicht wirklich erfüllt hat. Zu fehleranfällig sei das Spiel des Routiniers, der beim FCB noch einen Vertrag bis 2028 hat. Allerdings würden die Münchner Kim wohl nur bei einem zufriedenstellenden Angebot abgeben, ansonsten würde weiterhin mit ihm geplant. Als möglicher Ersatz bei einem Kim-Verkauf wird derweil Dean Huijsen von Premier-League-Klub Bournemouth gehandelt. Der 20-Jährige hat in seinem Vertrag bei den Engländern eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro und soll bereits von mehreren Topklubs beobachtet werden.

+++ Update, 14. April, 10:25 Uhr: Manuel Neuer verpasst Inter-Kracher +++ Es hatte sich angedeutet, nun ist die Entscheidung wohl gefallen. Laut Berichten der "Bild" fällt Manuel Neuer für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand aus. Neuer hatte zuletzt intensiv an seinem Comeback gearbeitet, für das entscheidende Rückspiel in Italien reicht es aber wohl nicht. Der Stammtorhüter hatte sich im Anfang März im Champions-League-Achtelfinale gegen Leverkusen einen Muskelfaserriss zugezogen. Zwei Wochen darauf erfolgte der erste Rückschlag im Reha-Training, folglich verpasste Neuer das Hinspiel gegen Inter und auch den Klassiker gegen Borussia Dortmund. Die Hoffnung auf einen Einsatz im San Siro bestand weiterhin, laut dem Blatt sind letzte Resthoffnungen jetzt jedoch passé. Der 39-jährige fehlte bereits am Sonntag und absolvierte kein Individual-Training. Daraus folgt, dass auch am Mittwoch Jonas Urbig zwischen den Pfosten des Rekordmeisters stehen wird. Neuer soll weiterhin langsam herangeführt werden, um schnellstmöglich zum Teamtraining des FC Bayern dazu zu stoßen. Ein Einsatz am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim bleibt fraglich.

+++ Update, 11. April, 08:15 Uhr: Wegen Eberl: Kahn kritisiert Bayern-Bosse +++ Der frühere Bayern-Boss Oliver Kahn hat die Führungsetage des Rekordmeisters ob ihrer mangelnden Rückendeckung für Sportvorstand Max Eberl kritisiert. "In der Vergangenheit war das kein gutes Zeichen, wenn ständig in der Öffentlichkeit irgendwelche Namen kolportiert werden", sagte der langjährige Keeper im "Bild"-Interview. Mehrfach gab es in den vergangenen Wochen Spekulationen, die Bayern seien an Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick oder dem Technischen Direktor von RB, Mario Gomez interessiert. "Da erwartest du dir ja auch einen gewissen Rückhalt. Irgendwann muss ja auch ein gewisses Vertrauen da sein. Dass jetzt wieder spekuliert wird, andere Namen gehandelt werden, und das auch zugelassen wird und dem keiner entgegentritt – das macht die Arbeit für Max Eberl sicher nicht einfacher und vor allem schwächt es seine Position." Zuletzt hatte Eberl in der öffentlichen Wahrnehmung keinen leichten Stand. Vor allem seine Aussagen rund um die Trennung von Thomas Müller kamen nicht gut an, zudem stimmten sie nicht mit denen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß überein.

+++ Update, 10. April, 16:55 Uhr: Bayern wohl nun doch mit Vertragsangebot für Sane +++ Bleibt Leroy Sane nun doch beim FC Bayern? Laut "Sky" haben die Münchner dem Flügelflitzer ein offizielles Vertragsangebot bis zum Sommer 2028 unterbreitet, um Sane über das Saisonende hinaus an den Verein zu binden. Dem Bericht nach beinhaltet das Angebot des Rekordmeisters ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro brutto und mögliche Prämien bzw. Bonuszahlungen, die das Gehalt Sanes auf 14 bis 16 Millionen Euro ansteigen lassen könnten. Aktuell soll Sane rund 20 Millionen Euro jährlich in München verdienen, dürfte aber bereit sein, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, da er beim Verein bleiben wolle.

+++ Update, 9. April, 12:20 Uhr: Upamecano nimmt Lauftraining an Säbener Straße auf +++ Erfreuliche Nachrichten aus München: Dayot Upamecano hat das Lauftraining an der Säbener Straße wieder aufgenommen und arbeitet an seinem Comeback für den deutschen Rekordmeister. Im Rahmen der Nations League-Begegnung zwischen Frankreich und Kroatien verletzte sich der Innenverteidiger schwer - Daraufhin musste Upamecano am linken Knie operiert werden. Beim FC Bayern hofft man weiterhin auf eine recht schnelle Rückkehr des Abwehrchefs, der gegen Inter Mailand im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League schmerzlich vermisst wurde. Intern hofft man auf eine Rückkehr zu einem möglichen Finale der Königsklasse Ende Mai. Nun macht der 26-Jährige seine ersten Schritte auf dem Platz. Die Hoffnung in München steigt, dass er vielleicht doch schon früher wieder in das sportliche Geschehen des Spitzenklubs eingreifen kann.

+++ Update, 8. April, 10:05 Uhr: Lockt England-Klub Leroy Sane mit viel Geld? +++ Die Zukunft von Leroy Sane ist noch unklar. Bleibt er beim FC Bayern? Oder geht es bei einem anderen Klub weiter? Sollte der Offensivspieler in München bleiben, dann müsste er laut übereinstimmenden Medienberichten auf viel Geld verzichten. Dies soll nun einen Premier-League-Klub auf den Plan gerufen haben. So berichtet "Sky", dass sich die Verantwortlichen des FC Arsenal mit dem Management des 29-Jährigen in Verbindung gesetzt, und dabei Andeutungen gemacht haben, dass Sane bei den Gunners mit einem Top-Vertrag ausgestattet werden könnte. Um welche Beträge es gehen soll, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach winkt Sane bei den Bayern ein neuer Dreijahresvertrag, der aber deutlich unter seinem bisher kolportierten Jahresgehalt von 20 Millionen liegen soll. Demnach soll Sportvorstand Max Eberl eine mögliche Verlängerung nicht mehr vom Aufsichtsrat absegnen lassen müssen. Dies ist laut internen Regelungen ab einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro notwendig.

+++ Update, 7. April, 19:22 Uhr: So denkt Ex-Boss Salihamidzic wohl über die neuen Verträge von Kimmich und Co. +++ Trotz der Vorgabe, Personalkosten künftig einzusparen, hat der FC Bayern zuletzt mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies kostspielige Vertragsverlängerungen eingetütet. Für Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wenig verwunderlich, dass man nicht einerseits Leistungsträger durch neue Vertrage halten kann, aber dennoch an Personalkosten einspart. "Das bestätigt mich darin, dass die Preise vom Markt gemacht werden. Darauf haben der Klub und sein Sportchef begrenzt Einfluss", nimmt Salihamidzic seinen Nachfolger Max Eberl in der "Sportbild" in Schutz, "wenn diese Spieler Angebote von Spitzenvereinen aus Europa auf dem Tisch liegen haben, muss man mitbieten oder es sich leisten können, sie ziehen zu lassen. Was die Verlängerungen von Jamal, Alphonso und Jo betrifft, bin ich froh, dass sie beim FC Bayern bleiben. Das war auch unser Plan damals". Für Salihamidzic sind "alle drei Gesichter des FC Bayern. Unser damaliges Vorhaben, sie zu Schlüsselspielern zu machen, ist voll aufgegangen. Wir waren bei Musiala und Davies im Frühjahr 2023 schon nahe an einer Verlängerung. Dann kam meine Entlassung dazwischen." Bei Verlängerungen mit wichtigen Spielern folgt Salihamidzic einem klaren Grundsatz: "Zwei Jahre vor Ende der Vertragszeit müssen die Führungsspieler, die gehalten werden sollen, verlängert werden. Andernfalls kommst du unter Druck, und die Berater gewinnen die Oberhand.“

+++ Update, 6. April, 12:45 Uhr: Tottenham will offenbar die Kaufoption für Tel ziehen +++ Laut dem Portal "Giveme Sport" hat sich Tottenham entschieden, die Kaufoption in Höhe von 60 Millionen Euro für Mathys Tel zu ziehen. Demnach sieht die Vereinsführung den jungen Franzosen als Nachfolger des 32-jährigen Heung-Ming Son. Dem Bericht zufolge sind die Verantwortlichen überzeugt, dass Tel eine Investition sei, die sich auszahlen werde. Alle im Verein seien sich darüber bewusst, dass der 19-Jährige in "schwierigen Zeiten" zu dem Londoner Klub stieß und deshalb vielleicht nicht direkt überzeugen konnte. Wie die "Bild" in ihrem Podcast "Bayern Insider" berichtet, soll die Leihgebühr von rund zehn Millionen Euro von der Kaufoption abgezogen werden. Demnach würden für den Offensivakteur noch um die 50 Millionen Euro fällig. Laut "Giveme Sport" könnte weiterhin auch Kingsley Coman ein Kandidat bei den Spurs sein. Der Franzose gilt als Verkaufskandidat beim FCB. In dem Artikel wird betont, dass Tottenham und die Bayern seit den Transfers von Harry Kane und Eric Dier gute Beziehungen zueinander pflegen.