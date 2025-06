FC Bayern München: Fragt wohl wegen 95-Millionen-Mann in der Premier League an - News und Gerüchte

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 3. Juni, 07:11 Uhr: Bleibt Tel in London? +++

+++ 5. Juni, 12:29 Uhr: Bayern in Gesprächen mit United-Flop Antony? +++

Die Münchner wollen demnach eine mögliche Verpflichtung Antonys ausloten, die Gespräche befinden sich aber dem Bericht nach noch ganz am Anfang. Als mögliche Ablösesumme werden zwischen 40 und 50 Millionen Euro im Bericht genannt.

Zuletzt jedoch präsentierte sich der einst 95 Millionen Euro teure Brasilianer als Leihspieler bei Real Betis in bestechender Form.

Wie "ESPN Brasil" berichtet, sollen sich die Münchner bei Manchester United wegen des Flügelspielers erkundigt haben, der einst als Wunschspieler von Ex-Coach Erik ten Hag ins Old Trafford wechselte, aber dort nie überzeugen konnte.

In der Bundesliga-Saison 2024/25 kam der kroatische U21-Nationalspieler nur zu fünf Kurzeinsätzen für den amtierenden Meister und insgesamt nur 25 Spielminuten.

Das Gerangel im Werben um Bayern-Talent Gabriel Vidovic wird laut "Bild" nun wohl noch intensiver. Demnach soll nach Dinamo Zagreb auch der portugiesische Klub SC Braga Interesse am 21-Jährigen bekundet haben.

+++ 4. Juni, 20:33 Uhr: Sane von Galatasaray offenbar angetan +++

Die Gespräche zwischen Leroy Sane und Galatasaray Istanbul kommen offenbar gut voran. Das berichtet das türkische Medium "A Spor". Demnach stehe Sane der Idee, für den türkischen Meister aufzulaufen, positiv gegenüber.

Dies liege zum einen an der Tatsache, dass Gala in der kommenden Saison sicher in der Champions League spielen wird. Zum anderen aber sei der 29-Jährige auch von der Atmosphäre der türkischen Fans angetan, die er mit den Bayern selbst erlebt hat.

Weiterhin ist offen, wo Sane in der kommenden Saison spielen wird. Das Angebot des FC Bayern liegt auf dem Tisch, zuletzt schaute sich Sane mit Berater Pini Zahavi aber auch nach Alternativen um.