Hat Thomas Tuchel die Kabine verloren? Die "Bild" berichtet von einer Pro- und Contra-Tuchel-Fraktion. Wer ist demnach gegen den Trainer? Und wer hält noch zu ihm?

Die Bayern-Kabine ist ein Mysterium. Sie ist mächtig und hat schon so einigen Trainern den Kopf gekostet. Scheitert auch Thomas Tuchel an der gefährlichen Dynamik, die dort offenbar entstehen kann?

Es ist ein sensibles Thema, denn das Innerste einer Mannschaft dringt selten als Ganzes nach außen. Oft sind es Fragmente, einzelne Empfindungen, die sich aber zumindest teilweise zusammenfügen lassen.

"Was nach außen dringt, macht keinen guten Eindruck. Ich glaube, Thomas Tuchel hat einen Großteil der Kabine verloren", sagte Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand in der ran Bundesliga Webshow: "Die Mannschaft steht einfach nicht mehr hinter ihm und deswegen ist einfach so eine Negativität auch im Spiel. Man hat einfach keinen Flow, es wirkt alles unrund."

Die "Bild" berichtet aktuell von zwei Lagern, die in Pro- und Contra-Tuchel unterteilt werden.

So sollen zum Beispiel Kapitän Manuel Neuer, Raphael Guerreiro. Jamal Musiala, Leroy Sane, Eric Dier und Harry Kane hinter dem in der Kritik stehenden Coach stehen.