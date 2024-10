FC Bayern München: Kompanys größtes Problem ist die Rechtsverteidigung – ein Kommentar

Der FC Bayern München hat ein Problem, das bisher kaum diskutiert wurde. Rechts hinten bleibt der Rekordmeister anfällig – entweder offensiv oder defensiv. Je nachdem, wer auf dem Platz steht. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Bei der Niederlage des FC Bayern gegen Aston Villa begann Konrad Laimer als Rechtsverteidiger. Der Österreicher zeigte eine wechselhafte Leistung, die ran am Ende als "ausreichend" bezeichnete und mit der Note 4 bewertete. Einen ganz großen Vorwurf kann man dem 27-Jährigen nicht machen.

Einerseits ist er eigentlich im Mittelfeld zu Hause, andererseits blieben grobe Schnitzer aus. Andere würden statt "ausreichend" also vielleicht "solide" als Beschreibung seiner Leistung nutzen. Doch reicht das für den Anspruch des FC Bayern?

So war Laimer vielleicht nicht so oft im Fokus am Mittwochabend, aber doch entscheidend daran beteiligt, dass die Münchner nach sehr starken ersten zehn Minuten den Faden etwas verloren. Nicht allein, aber als einer der Protagonisten.

Das Hauptproblem ist, dass er auf höchstem Niveau einen Tick zu lange braucht, um Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise in der 13. Minute, als die Bayern über links angriffen. Der Ball kam über Kingsley Coman nach innen, wo Serge Gnabry auf Joshua Kimmich klatschen lassen wollte. Dieser Pass missglückte allerdings komplett.