Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 18. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern 3:2 Beendet Wolfsburg VfL Wolfsburg Bundesliga 2024/2025 - 19. Spieltag 15:30 SC Freiburg Freiburg 1:2 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 20. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern -:- Holstein Kiel Holstein Kiel

+++ 26. Januar, 14:54 Uhr: Mathys Tel könnte wohl doch noch im Winter die Bayern verlassen +++ Wohin führt der Weg von Mathys Tel? Der junge Franzose kam in den vergangenen drei Spielen nicht eine Minute zum Einsatz, was die Spekulationen über einen Abgang neu angeheizt hat. Wie Transferexperte Fabrizio Romano erfahren haben will, könnte sich der FC Chelsea vorstellen, den 19 Jahre alten Offensivakteur fest zu verpflichten. Außerdem sind demnach nicht weniger als sieben Klubs an einer Leihe Tels interessiert. Wie "Sky" meldet, gehört der italienische Tabellenführer SSC Neapel zu diesen Teams, nachdem er Khvicha Kvaratskhelia zu Paris Saint-Germain abgeben musste. Ein weiterer Topklub, der einen Winter-Abgang durch Tel ersetzen könnte, ist Olympique Marseille. Die Franzosen suchen nach einem Ersatz für Elye Wahi, der zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist.

+++ 26. Januar, 12:20 Uhr: Goretzka-Diagnose ist da +++ Am Tag nach dem 2:1 beim SC Freiburg gibt der FC Bayern München die Diagnose von Leon Goretzka bekannt. Der Mittelfeldspieler, der bereits vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, hat sich demnach eine Zerrung im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Wie der Rekordmeister mitteilt, muss der 29-Jährige "einige Tage pausieren". Im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Slovan Bratislava (Mi., ab 21 Uhr im Liveticker) muss er wegen einer Gelb-Sperre ohnehin zuschauen.

+++ 25. Januar, 23:21 Uhr: Entwarnung bei Goretzka +++ Aufatmen beim FC Bayern und bei Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler hat sich im Bundesligaspiel beim SC Freiburg keine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Wie "Sky" berichtet, sei die im Anschluss an das Spiel durchgeführte MRT-Untersuchung unauffällig gewesen, eine Zerrung oder gar ein Riss im Muskel konnten ausgeschlossen werden. Damit dürfte der 29-Jährige bereits am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Holstein Kiel wieder zur Verfügung stehen. Das letzte Vorrundenspiel in der Champions League gegen Slovan Bratislava am Mittwoch verpasst er gesperrt.

+++ 25. Januar, 16:15 Uhr: Goretzka verletzt ausgewechselt - nächster längerer Ausfall? +++ Das Bundesligaspiel des FC Bayern beim SC Freiburg war für Leon Goretzka nach nicht einmal einer Halbzeit beendet. Der Mittelfeldspieler musste nach 40 Minuten mutmaßlich mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden, für ihn kam Josip Stanisic in die Partie. Ein womöglich längerer Ausfall wäre nicht nur für Goretzka selbst bitter, schließlich hatte sich der 29-Jährige in den vergangenen Wochen erst in die Stammelf gespielt. Auch die Bayern selbst müssten nach der Verletzung von Alphonso Davies binnen weniger Tage den zweiten personellen Rückschlag verkraften.

+++ 25. Januar, 10.56 Uhr: Joao Palhinha steht offenbar im Kader für das Spiel beim SC Freiburg +++ Der FC Bayern kann wohl wieder auf Joao Palhinha zurückgreifen. Wie "Sky" meldet, wird der portugiesische Mittelfeldspieler beim Gastspiel des deutschen Rekordmeisters beim SC Freiburg (ab 15:30 Uhr im Liveticker) im Kader stehen. Der 29-Jährige war wegen eines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich seit Mitte November letzten Jahres ausgefallen. Seit Montag konnte er wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Ein Einsatz von Beginn an sei aber eher nicht zu erwarten, heißt es.

+++ 24. Januar, 10:15 Uhr: FCB-Sportdirektor Christoph Freund wehrt sich gegen Söder-Aussage: "Absolut nicht d'accord" +++ Christoph Freund hat auf die Kritik von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an Leroy Sané reagiert. Der Münchner Sportdirektor sagte: "Es kann jeder seine Meinung sagen. Mit seiner Aussage sind wir absolut nicht d’accord. Leroy hat viele gute Spiele für den FC Bayern gemacht. Seine Formkurve geht klar nach oben. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen gute Spiele vom Leroy sehen werden." Söder sagte zuvor bei "Triple – der Schüttflix Fußballtalk bei Sky": "Für das Geld ist Leroy Sané zu teuer. Er hat ein unglaubliches Talent. Er könnte ein Weltfußballer sein. Aber er ist kein Talent mehr ... Jede Saison hat er vier gute Wochen und das war‘s." Der Flügelstürmer spielt bei den Bayern aktuell um seine Zukunft. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

+++ 24. Januar, 10:10 Uhr: Kein Top-Team? Kompany reagiert auf Kimmichs Aussage +++ Nach dem Spiel in Rotterdam reagierte Joshua Kimmich deutlich und sagte, der FC Bayern sei aktuell keine Spitzenmannschaft. Vincent Kompany reagierte indes gelassen auf die Worte des FCB-Leistungsträgers. Auf der Pressekonferenz am Freitag sagte der Münchner Coach: "Ich mache es wie immer: Wir haben auch mal sieben, acht Spiele gewonnen in Folge. Ich bin jemand, der in dieser Situation ruhig bleibt. Ich bleibe auch jetzt ruhig." Der 38-Jährige ergänzte: "Es ist nicht abnormal, dass du deinen Weg gehen musst. Hoffentlich kommt die Antwort auf dem Platz.“ Außerdem erklärte Kompany, man wolle am liebsten "sofort wieder spielen".

+++ 24. Januar, 10:00 Uhr: Kompany nach Feyenoord-Debakel: "Wenn du Titel gewinnen willst..." +++ Nach der deutlichen 0:3-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam wurde Vincent Kompany auf die aktuelle Situation angesprochen. Er erklärte: "Wenn du Titel gewinnen willst, musst du in jedem Moment da sein. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass man Titel gewinnt, ohne dass man in einer Saison etwas miterlebt. Das passiert jeder Mannschaft. In den entscheidenden Momenten musst du da sein und diese Momente werden kommen.“ Angesprochen darauf, ob es an der fehlenden Qualität in der Bundesliga liegt, dass es international noch nicht läuft, betonte der Belgier: "Die Bundesliga gehört womöglich zu den Top-3-Ligen in Europa. Das liegt auf keinen Fall an der Qualität in der Bundesliga, die ist sehr hoch. Wir haben das letzte Spiel verloren, das ist Fakt. Letztendlich gibt es für uns trotzdem nur noch das Gefühl, dass wir ganz oft diese Saison gewonnen haben. Das wollen wir weiter durchziehen. Daran arbeiten wir. Wir wissen, wo wir hingehen wollen.“

+++ 23. Januar, 21:35 Uhr: Real Madrid nimmt wohl Kontakt zu Kimmich auf +++ Dass Joshua Kimmichs Vertrag am Ende der Saison ausläuft, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Der FC Bayern würde den Kontrakt gerne verlängern, doch der deutsche Nationalspieler lässt sich mit einer Entscheidung Zeit. Aber auch Kimmich weiß, dass er nicht ewig so weitermachen kann. "In den nächsten Monaten muss eine Entscheidung kommen", erklärte er kürzlich bei "Sky". Wie die "Bild" jetzt berichtet, bekommt der FC Bayern Konkurrenz aus Madrid. Demzufolge habe Real bereits Kontakt zu Kimmich aufgenommen und den Mittelfeldspieler soll die Anfrage auch reizen. Der FC Bayern soll aber nach wie vor gute Karten bei Kimmich haben. Es gab wohl auch schon mehrere Gespräche seitens der Klubführung und dem 29-Jährigen.

+++ 22. Januar, 20:03 Uhr: Mischen die Bayern bei Chelsea-Juwel Andrey Santos mit? +++ Wie die Zeitung "as" berichtet, könnte der FC Bayern möglicherweise im Sommer neben dem bereits feststehenden Transfer von Tom Bischof nochmal in Sachen Neuzugängen im zentralen Mittelfeld tätig werden. Demnach mischt der deutsche Rekordmeister wohl beim Brasilianer Andrey Santos mit. Der 20-Jährige ist aktuell von seinem Stammverein FC Chelsea nach Frankreich zum dortigen Partnerverein Racing Straßburg verliehen. Die Münchner sind dem Bericht nach schon an Chelsea herangetreten, um einen möglichen Transfer von Santos auszuloten. Bei den Londonern hat das Talent noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2030. Neben den Bayern wird auch noch dem AC Mailand Interesse an Santos nachgesagt, sodass sich möglicherweise im Sommer 2025 ein Wettbieten um das Chelsea-Juwel entwickeln könnte.

+++ 22. Januar, 07:41 Uhr: Sane will Bayern beim Vertrag offenbar entgegenkommen +++ Wie geht es weiter mit Leroy Sane? Der Außenstürmer lieferte beim 3:2-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg erneut eine gute Leistung ab. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. "Natürlich haben sich Vereine schon nach meiner Situation erkundigt", gab er in der "Sport Bild" zu. "Aktuell kennen aber alle meine Einstellung zu dem Thema: Ich werde mich damit aktuell nicht befassen, sondern mich auf den FC Bayern konzentrieren und mit dem Team versuchen, maximal erfolgreich zu sein." Dabei will er dem Klub laut des Berichts entgegenkommen. Der Nationalspieler wäre demnach auch mit einem Zwei-Jahresvertrag mit leistungsbezogenem Gehalt einverstanden. Aktuell ist Sane einer der Top-Verdiener im Kader. Dass er - sollte sein Vertrag verlängert werden - Gehaltseinbußen in Kauf nehmen muss, steht außer Frage.

+++ 21. Januar, 21:04 Uhr: Musiala über Vertragspoker: "Finde es lustig" +++ Vor dem Champions-League-Auftakt im neuen Jahr äußert sich Jamal Musiala auf der Pressekonferenz in Rotterdam zu den Gerüchten über seine Person und zeigt dabei Humor. "Ich finde es lustig, was ich über Social Media mitbekomme. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich den Klub schätze und wie glücklich ich hier über die letzten Jahre bin. Deswegen find ich es einfach lustig, die ganzen Diskussionen über Social Media zu verfolgen." Der Bayern-Star hat zum Poker aber auch ein paar positive Details gegeben. "Die Gespräche laufen gut, aber ich konzentriere mich lieber auf mein eigenes Spiel. Warten wir ab, was in den nächsten Wochen passiert." Ob es für Musiala für einen Startplatz bei Feyenoord Rotterdam reicht? "Ich fühle mich frisch, ich habe Energie. Am Ende entscheidet der Trainer, wie viele Minuten ich bekomme." Wenige Augenblicke später ließ sich jener Trainer nicht in die Karten schauen. "Das werden wir morgen sehen", antwortete Vincent Kompany kurz und knapp auf die Frage, ob Musiala von Beginn an auflaufen wird. Angesprochen auf die knappe Tabellensituation in der Champions League zog Kompany zudem ein Zwischenfazit zum neuen Format. "Ich schaue nicht auf die Champions-League-Tabelle. Ich hab viel Spaß in diesem neuen Format, aber es macht keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen. Wir wissen, mit sechs Siegen aus acht Spielen sind wir sicher in den Top 8. Ich konzentriere mich darauf, diese sechs Spiele zu gewinnen. Das ist mein Ziel."

+++ 21. Januar, 10:20 Uhr: Hoffenheim-Talent Tom Bischof hat offenbar Vertrag unterschrieben +++ Offenbar ist die Verpflichtung des FC Bayern München von Tom Bischof perfekt. Nach "Sky"-Informationen hat der 19-Jährige den Medizincheck bestanden und danach einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Demnach wird der Klub die Verpflichtung noch am Dienstag bekanntgeben. Bischofs Vertrag bei der TSG Hoffenheim endet nach dieser Saison, sodass er ablösefrei nach München kommt. In der laufenden Saison gelangen ihm in 16 Bundesligaspielen zwei Tore und zwei Vorlagen. Offenbar plant Bayern keine Leihe, was auch als Zeichen an Leon Goretzka gewertet wird.

+++ 21. Januar, 06:47 Uhr: Hamann bringt Salah-Transfer zum FC Bayern ins Gespräch +++ Mohamed Salah hat bereits mehrfach angekündigt, dass Vertragsgespräche zwischen ihm und seinem aktuellen Klub FC Liverpool aktuell geringe Erfolgsaussichten haben, sein Kontrakt läuft 2025 aus. Nun bringt Dietmar Hamann den Ägypter beim FC Bayern München ins Gespräch. Für Hamann, der bei beiden Klubs Titel holte, wären Salah und Harry Kane "ein großartiges Duo". Für ihn wären die Bayern "einer von zehn Klubs, die bei Salah anfragen könnten." Salah wird in diesem Jahr 33 Jahre alt, aktuell führt er sowohl die Torschützenliste als auch die Vorlagenliste der Premier League an.

+++ 20. Januar, 14:35 Uhr: Köln lehnt wohl auch zweites Angebot für Urbig ab +++ Wie "Sky" berichtet, hat der FC Bayern dem 1. FC Köln ein zweites offizielles Angebot für Jonas Urbig unterbreitet. Der "Effzeh" habe die Offerte demnach aber abgelehnt. So hätten die Münchner die fixe Ablösesumme, die bisher bei fünf Millionen Euro lag, zwar nochmals erhöht. Kölns Geschäftsführer Christian Keller hätte dies aber offenbar immer noch nicht gereicht. Die Verhandlungen laufen dem Bericht zufolge weiter. Der Rekordmeister sei jedoch nicht bereit, den 21-jährigen Goalkeeper um jeden Preis zu verpflichten. Urbig steht noch bis 2026 beim Zweitligisten unter Vertrag.

+++ 19. Januar, 21:05 Uhr: HSV wohl an Top-Talent Adam Aznou interessiert +++ "Adam Aznou ist jetzt schon ein bisschen länger dabei im Profikader. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du Spielzeiten brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen. Wenn sich was ergibt, um eine Leihe zu tätigen, würde ich das nicht ausschließen", sagte Max Eberl vor wenigen Tagen im Rahmen einer Pressekonferenz. Viel Aussicht auf Einsatzzeiten beim FC Bayern hat der talentierte Außenverteidiger aktuell nicht. Der 18-Jährige kam in dieser Saison bereits zu seinen Debüts in der Bundesliga und der Champions League (je ein Kurzeinsatz), spielt ansonsten in der zweiten Mannschaft Münchens in der Regionalliga sowie in der UEFA Youth League. Eine Leihe könnte ihm mehr Erfahrung auf hohem Niveau geben. Das marokkanische Fußball-Portal "MountakhabFoot" berichtet, dass der Hamburger SV an den Diensten des Nationalspielers Marokkos interessiert sei. Demnach stehe ein Leihgeschäft im Raum. Nach der schweren Verletzung von Noah Katterbach könnten die Hamburger im Rennen um den Aufstieg in der 2. Bundesliga auf der Außenverteidiger-Position nochmal nachlegen.

+++ 19. Januar, 15:05 Uhr: Bayern will offenbar Davies' Gehaltsforderungen erfüllen +++ Eine Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies rückt immer näher. Wie "Bild" berichtet, sollen sich Berater Nick Huoseh und Sportvorstand Max Eberl bei einem Treffen am Freitag so weit angenähert haben, dass der Agent seinen Aufenthalt übers Wochenende verlängerte. Auch "The Athletic" vermeldet, dass die Hängepartie offenbar ein positives Ende für den FC Bayern nimmt. Doch wie gelang es dem Rekordmeister, das Ruder doch noch herumzureißen? Schließlich wurde im vergangenen Jahr immer wieder darüber spekuliert, dass sich Davies längst mit Real Madrid einig sei. Knackpunkt sei das geforderte Gehalt des Verteidigers von 15 Millionen Euro pro Jahr gewesen. Genau in diesem Punkt ist der FC Bayern jetzt wohl über den eigenen Schatten gesprungen und bereit, die finanziellen Forderungen des Spielers zu erfüllen. "Ein Paukenschlag" für die spanische "As", die schreibt: "Es ist eine große Überraschung, auch für den Spieler, der sich bereits in allem mit Madrid einig war. Er ist glücklich, denn sie geben ihm viel, viel Geld." Die "as" weist daraufhin, dass in der Bundesliga derartige Gehälter eigentlich nicht für Verteidiger gezahlt werden. Davies soll in München nun für vier Jahre verlängern. Vorausgesetzt der Aufsichtsrat des FC Bayern stimmt dem Deal zu. Eberl hatte zuletzt von den komplizierten Verhandlungen mit Berater Huoseh berichtet: "Ich erzähle immer wieder von guten, offenen Gesprächen. Da gehört aber auch mal die Diskussion dazu. Das ist auch völlig legitim. Deswegen ist mein Geduldsfaden noch sehr, sehr stark. Obwohl es nicht meine Stärke ist. Wir werden versuchen, für alle Beteiligten, ich speziell für der den FC Bayern München, die besten Entscheidungen zu treffen."

+++ 18. Januar, 22:57 Uhr: Manuel Neuer spricht über mögliche Vertragsverlängerung +++ Manuel Neuer hat nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen Wolfsburg über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. "Ich glaube, dass in nächster Zeit einiges passieren wird und dass es eine Bekanntgabe zu meiner eigenen Situation geben wird", sagte der Bayern-Keeper der "Abendzeitung". Damit dürfte Neuer seinen im Sommer 2025 auslaufenden Kontrakt voraussichtlich um eine weitere Saison verlängern.

+++ 18. Januar, 15:16 Uhr: RC Lens bietet wohl für Daniel Peretz +++ Der französische Erstligist RC Lens will laut "Sky" Bayerns Ersatzkeeper Daniel Peretz noch bis zum Ende des Winter-Transferfensters verpflichten. Demnach dürfte Lens den Münchnern bereits ein offizielles Angebot unterbreitet haben. Allerdings möchte der deutsche Rekordmeister den israelischen Nationalkeeper wohl gar nicht abgeben. Vielmehr soll neben Peretz im Winter wohl noch mit Kölns Jonas Urbig ein weiterer Torhüter nach München wechseln. Bei dieser Personalie laufen die Verhandlungen dem Bericht nach weiterhin. Peretz fällt aktuell wegen einer Nierenverletzung noch wochenlang aus.

+++ 18. Januar, 15:13 Uhr: Eberl hält sich bei Vertragsverlängerungen bedeckt +++ Vor dem Spiel am Samstagnachmittag in der Bundesliga gegen Wolfsburg hielt sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl im Bezug auf mögliche Vertragsverlängerungen mit Alphonso Davies und Jamal Musiala bedeckt. "Es ist nicht so, dass wir nichts tun", sagte Eberl bei "Sky", wollte aber nicht konkret auf die betreffenden Personalien eingehen. Am Freitag berichtete "The Athletic", dass ich die Münchner nun doch vor einer Einigung mit Davies befinden, der Kanadier seinen auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister verlängern dürfte.

+++ 17. Januar, 22:12 Uhr: Bleibt Davies doch? Bericht über angeblich bevorstehende Einigung +++ Dem FC Bayern München ist wohl der Durchbruch bei den Vertragsverhandlungen mit Alphonso Davies gelungen. Laut "The Athletic" soll der Kanadier beim deutschen Rekordmeister einen neuen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2029 unterzeichnen. Nur noch Details sollen vor der Unterschrift von Davies unter seinen neuen Kontrakt zu klären sein. Andere Interessenten wie Real Madrid und Klubs aus der Premier League sollen über den wohl erfolgten Durchbruch von Davies-Berater Nick Huoseh bislang noch nicht informiert worden sein, dass nun wohl doch eine Vertragsverlängerung des Linksverteidigers in München erfolgen soll.

+++ 17. Januar, 17:10 Uhr: FC Liverpool buhlt wohl um ablösefreien Joshua Kimmich +++ Da Joshua Kimmich seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München noch immer nicht verlängert hat, bringen sich wohl nun immer mehr mögliche Interessenten in Stellung. Laut einem Bericht der "tz" soll der FC Liverpool nun erste informelle Gespräche mit dem 29-Jährigen über einen möglichen ablösefreien Wechsel im Sommer 2025 geführt haben. In einem fortgeschrittenen Stadium seien die Gespräche der "Reds" mit dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft dem Bericht nach aber aktuell noch nicht. Kimmich spielt seit dem Sommer 2015 für den deutschen Rekordmeister und gewann mit dem FCB bislang unter anderem ein Mal die Champions League und acht Mal den Meistertitel in der Bundesliga.

+++ 17. Januar, 10:15 Uhr: Eberl über Davies-Poker - "Geduld keine Qualität von mir" +++ Die Bayern befinden sich in der heißen Phase bei den Vertragsverlängerungen von Jamal Musiala und Alphonso Davies. Während die "Bild" berichtet, dass bei Musiala nun alles ganz schnell gehen könnte, sieht es laut "Sky" bei Davies anders aus. Der Linksverteidiger soll noch einmal mehr Gehalt gefordert haben. Demnach würde Berater Nick Huoseh mittlerweile ein Gesamtpaket von weit über 20 Millionen Euro brutto pro Saison für den 24-Jährigen verlangen - eine hohe Unterschriftsprämie soll dabei ebenfalls enthalten sein. Wie "Sky" weiter berichtet, ist es aufgrund der exorbitanten Forderungen der Spielerseit nicht mehr ausgeschlossen, dass sich der FC Bayern "proaktiv aus dem Poker zurückziehen" könnte. Auf der Pressekonferenz der Münchner am Freitag-Vormittag vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, ab 15:30 Uhr im Liveticker) äußerte sich Sportvorstand Max Eberl zur Vertragsthematik um den Kanadier. Angesprochen auf seinen Geduldsfaden in Bezug auf die Gespräche mit Davies-Berater: "Grundsätzlich ist Geduld keine Qualität von mir. Wir lesen, was geschrieben wird. Wir versuchen einen Vertrag zu finalisieren, der für alle gut ist. Es gibt verschiedene Standpunkte und jede Seite versucht sich anzunähern." Und weiter: "Es gibt gute offene Gespräche, aber da gehört auch eine Diskussion dazu. Das ist legitim. Mein Geduldsfaden ist stark, auch wenn es nicht meine Stärke ist. Ich will für den FC Bayern die beste Entscheidung in Hinblick auf die Zukunft fällen."

+++ 16. Januar, 12:30 Uhr: Diomande von Sporting Lissabon schon im Winter zum FCB? +++ Eigentlich sollte Hiroki Ito (im Sommer aus Stuttgart gekommen) eine weitere Option für die Innenverteidigung des Rekordmeisters sein. Der Japaner fällt aufgrund von Verletzungen aber einen großen Teil der Spielzeit aus. Deshalb gibt es an der Säbener Straße nun offenbar Überlegungen, einen weiteren Ersatz zu verpflichten. Im Gespräch soll ganz konkret der junge Ivorer Ousmane Diomande von Sporting Lissabon sein. Laut "A Bola" sollen die Bayern schon länger ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen, sich jetzt allerdings konkret nach Bedingungen für einen Winter-Transfer bei den Portugiesen informiert haben. Der 1,90 Meter große Verteidiger gewann im vergangenen Jahr den Afrika-Cup mit der Elfenbeinküste und hat laut der portugiesischen Sportzeitung eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Der amtierende Meister würde den talentierten Verteidiger wohl gerne bis Saisonende halten. Es wird allerdings trotzdem von ersten Gesprächen berichtet. Im Raum steht eine Ablösesumme zwischen 50 und 60 Millionen Euro. FC Bayern: Kritik an Sane? Kompany stutzt Reporter zurecht?

+++ 15. Januar, 22:30 Uhr: Tom Bischof vor Wechsel zum FC Bayern +++ Tom Bischof wechselt ablösefrei zum FC Bayern. Das berichtet Sky. Demnach ist für die kommende Woche der Medizincheck geplant. "Vincent Kompany und Max Eberl konnten den Mittelfeldspieler von seinem Wechsel überzeugen", heißt es bei Sky. Neben dem FC Bayern hatten auch Eintracht Frankfurt und RB Leipzig Interesse an dem 19-Jährigen, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim nicht verlängert. Aktuell sei für den Sommer keine sofortige Ausleihe geplant, U 20-Nationalspieler Bischof soll seine Chance im Kader der Bayern bekommen. Beim 0:5 der Hoffenheimer am Mittwochabend in der Allianz Arena stand Bischof 63 Minuten lang auf dem Platz. Bayerns Sportvorstand Max Eberl ließ sich nicht in die Karten schauen, auch zu Urbig nicht (siehe Eintrag vorher). "Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann verkünden wir es", sagte Eberl. Und Hoffenheim Geschäftsführer Andreas Schicker meinte nur: "Kann ich nicht bestätigen."

+++ 15. Januar, 19:15 Uhr: Kölns Urbig noch im Winter nach München? +++ Der FC Bayern will offenbar noch in der laufenden Transferperiode Torwart Jonas Urbig vom 1. FC Köln verpflichten. Das berichtet "Sky", auch der "kicker" vermeldete wenig später einen bevorstehenden Transfer. Demnach gebe es bereits eine mündliche Vereinbarung zwischen dem Rekordmeister und dem 21-Jährigen, nun gehe es um die direkten Verhandlungen zwischen den beiden Klubs. Laut "kicker" seien die Bayern bereit, eine "ordentliche einstellige Millionensumme" zu bezahlen. Urbig soll Daniel Peretz ersetzen, der sich zuletzt im Training eine Nierenquetschung zugezogen hatte und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Eigentlich war der Transfer des deutschen U21-Nationalkeepers erst für den Sommer angedacht, Peretz soll dann verliehen werden. In München soll Urbig langsam als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden, der Kapitän soll noch einmal für ein Jahr verlängern.

+++ 14. Januar, 23:34 Uhr: Frenkie de Jong zum FC Bayern? "Wäre großartig für ihn" +++ Die niederländische Fußball-Legende Ruud Gullit rät Mittelfeldstar Frenkie de Jong zu einem Wechsel vom FC Barcelona zum FC Bayern. "Ich hoffe auf Bayern München. Das wäre wirklich großartig für ihn", sagte der 62-Jährige nach dem "Clasico" im Supercup-Finale zwischen Barca und Real Madrid (5:2) beim TV-Sender "Ziggo". Der Europameister von 1988 hofft, dass de Jong zu einem Klub geht, bei dem er wieder regelmäßig zum Einsatz kommt. "Er sollte nicht auf der Bank sitzen. Er ist 27 und gerade im besten Alter. Ich hoffe, er findet eine Lösung. Ich hoffe, er findet einen Verein, der zu ihm passt. Es ist Zeit, nach vorne zu blicken", sagte Gullit. In Barcelona ist de Jong unter Trainer Hansi Flick derzeit nur Reservist, obwohl er zu den Topverdienern im Klub gehört. Deshalb, so heißt es, wären die Katalanen auch bereit, den 27-Jährigen sofort oder spätestens im Sommer abzugeben, sollte er seinen Vertrag zu niedrigeren Bezügen nicht verlängern. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2026 aus. Schon in der Vergangenheit wurde de Jong mit den Bayern in Verbindung gebracht, wirklich heiß war ein möglicher Transfer aber nie.

+++ 14. Januar, 18:39 Uhr: Vincent Kompany gibt Update zu Jamal Musiala +++ Jamal Musiala hat zwar nach seiner auskurierten Grippe am Dienstagvormittag schon zum zweiten Mal mit der Mannschaft trainiert. Vincent Kompany ist dennoch skeptisch, was den Einsatz des Nationalspielers am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim (ab 19:50 Uhr in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) angeht. "Es ist noch nicht so sicher, ob er überhaupt morgen dabei ist. Wir schauen uns das an im Training. Wenn er dabei sein könnte, wäre das für uns schon sehr, sehr positiv", sagte der Bayern-Trainer bei der Presskonferenz

+++ 14. Januar, 11:23 Uhr: Freund dementiert Nkunku-Interesse: "Kein Thema" +++ Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim dementierte Sportdirektor Christoph Freund ein Interesse an Christopher Nkunku. "Das ist kein Thema, wir sind sehr gut aufgestellt", betonte der Österreicher. Freund stellte klar: "Wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Kader. Mit der Anzahl an Spielern und auch mit der Qualität. Es ist kein Thema, dass wir in der Offensive jemanden dazu holen." Angreifer Mathys Tel sollte laut mehreren Medienberichten im Gegenzug dafür zum FC Chelsea wechseln. Auch einen verbleib des Franzosen bestätigte Freund: "Wir haben Gespräche geführt und wir wollen, dass er bei uns den Durchbruch schafft, daran glauben wir. Für uns ist ein Wechsel kein Thema." Gleichzeitig ließ er eine kleine Hintertür offen: "Wenn er in einer Situation ist, in der er nicht so viele Minuten bekommt, dann muss man darüber sprechen." Update: Christopher Nkunku zum FC Bayern München? FCB-Boss klärt über Gerüchte auf

+++ 14. Januar, 08:51 Uhr: Mündliche Einigung zwischen Nkunku und München? +++ Wie "Sky" berichtet, gibt es schon eine mündliche Einigung zwischen Christopher Nkunku und dem FC Bayern München. Demnach haben sich die Bayern mit dem Chelsea-Star auf einen Langzeitvertrag verständigt. Die wesentlichen Details sollen fix sein. Nkunku möchte London offenbar sofort verlassen. Bei Chelsea hätte er noch einen Kontrakt bis 2029. Weiterhin kann wohl Mathys Tel als Teil des Nkunku-Deals in die Premier League abgegeben werden, obwohl dieser zuletzt klarmachte, in München bleiben zu wollen. Doch für Sportvorstand Max Eberl habe Nkunku oberste Priortät. Die Vereine müssen sich noch über den genauen Ablauf einigen.

+++ 13. Januar, 23:47 Uhr: Kommt Nkunku im Tausch für Tel? +++ Der FC Bayern steht offenbar vor einem Mega-Transfer von Christopher Nkunku. Wie "Sky" berichtet, ist der Wechsel noch in der Winter-Transferphase geplant. Eine Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Chelsea-Profi sei bereits erfolgt, der 27-Jährige wolle unbedingt nach München. Zuvor hatten die "Bild" und Transfer-Guru Fabrizio Romano über ein Interesse von Chelsea an Mathys Tel berichtet. Die "Blues" hätten demnach großes Interesse am 19 Jahre alten Franzosen, auch ein Tauschgeschäft mit Nkunku sei demnach denkbar. Laut "Sky" sei das Bayern-Interesse an Nkunku jedoch losgelöst von Tel, Max Eberl habe den ehemaligen Leipziger zum Topziel auserkoren. Es könnte jedoch zu besagtem Tausch kommen, um die finanzielle Last einfacher tragen zu können. Sowohl Tel als auch Nkunku sind bei ihren aktuellen Klubs unzufrieden. Beide Spieler stehen jeweils bis 2029 unter Vertrag, kommen in der laufenden Saison aber über Jokereinsätze nicht hinaus. Problem bei Nkunku: Der 27-Jährige verdient in London angeblich knapp 18 Millionen Euro jährlich, unwahrscheinlich, dass die Bayern ein ähnliches Salär bieten würden. Nkunku war 2023 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu Chelsea gewechselt, konnte aufgrund vieler Verletzungen aber nie richtig Fuß fassen. Tel seinerseits wartet auch zweieinhalb Jahre nach seiner Ankunft in München noch auf seinen Durchbruch. Zwar betonte er immer wieder, sich durchsetzen zu wollen. Unter Vincent Kompany spielt er aber ebenfalls nur eine Nebenrolle.

+++ 13. Januar, 12:15 Uhr: Heiß umworbener Bischof tendiert wohl zu Bayern-Wechsel +++ Tom Bischof ist in der Bundesliga heiß umworben, im Sommer läuft sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim aus. Wie der "kicker" nun berichtet, soll der 19-Jährige Insidern zufolge zu einem Bayern-Wechsel tendieren. In den vergangenen Wochen wurde er neben den Münchnern auch mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge sind Meldungen, wonach der Rekordmeister Bischof verpflichtet und umgehend verleiht, falsch. Zudem soll für Bischof bereits ein Kaderplatz beim FC Bayern reserviert sein. So soll er auf Leon Goretzka folgen, der den Tabellenführer der Bundesliga im Sommer verlassen könnte. Am Mittwochabend (ab 19:50 Uhr im live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) geht es für Bischof in die Allianz Arena, wo er mit der TSG auf die Bayern trifft. Eine Entscheidung des Youngsters wird schon bald erwartet. Ein Verbleib bei den Kraichgauern gilt indes als unwahrscheinlich.

+++ 11. Januar, 18:55 Uhr: Torhüter-Kandidat Urbig wohl bereit für Bayern-Wechsel im Sommer 2025 +++ Der FC Bayern muss für die Zeit nach Manuel Neuer planen. Zwar sieht es so aus, als würde der Kapitän bis 2026 an Bord bleiben, jedoch soll im Sommer trotzdem ein neuer Torhüter kommen. Bereits seit Monaten gilt Jonas Urbig als Kandidat beim Rekordmeister. Nun scheint die Sache konkret zu werden. Laut Informationen von "Sky" ist ein Wechsel zum FC Bayern für den Sommer 2025 eine ernsthafte Option für den 21-Jährigen, der im Laufe des Herbstes seinen Stammplatz in Köln verlor. Die Ablöseforderung der Kölner soll sechs bis acht Millionen betragen, was für die Münchner natürlich nicht das große Problem wäre. Urbig soll Bayerns derzeitiger Top-Kandidat für die Nummer-zwei-Rolle in der kommenden Saison sein.

Der Plan sieht vor, dass Manuel Neuer als Nummer eins und Sven Ulreich als Nummer drei in die neue Saison gehen. Alexander Nübel soll ein weiteres Jahr beim VfB Stuttgart bleiben, Daniel Peretz ebenfalls verliehen werden und ein junger Keeper als Nummer zwei kommen. Neben Urbig wurden in den vergangenen Wochen auch Zion Suzuki (Parma Calcio) und Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) für eine solche Rolle gehandelt.

+++ 11. Januar, 11:10 Uhr: Finales Real-Angebot für Davies? +++ Wagt Real Madrid bei Alphonso Davies noch einen letzten Versuch? Wie "Cadena SER" berichtet, soll es ein finales Angebot für eine Verpflichtung des 24-Jährigen geben. Der Kanadier soll einen Fünfjahresvertrag erhalten, versehen mit einem Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Euro. Ein Handgeld würde Davies auch bekommen, da er aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei wechseln würde. Die Bayern wollen beim Gehalt angeblich nicht über 15 Millionen Euro hinaus gehen. Kommt es also noch einmal zu einer spektakulären Wende in der Personalie? Eine Entscheidung wird bald erwartet. Die "Sportbild" hatte zuletzt berichtet, dass Berater Nick Househ bis zum 16. Januar in München bleibt, um mit den Bayern zu verhandeln. "Wir arbeiten sehr intensiv daran, sowohl die Spielerseite als auch wir. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, weil es heißt, dass Interesse von beiden Seiten vorhanden ist. Aber wann es wirklich über die Ziellinie geht, kann ich jetzt als Datum nicht sagen", sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt.