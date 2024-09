Neben seinen technischen Fähigkeiten hat er auch Eigenschaften, die auf den ersten Blick nicht ganz so offensichtlich sind. Olise bringt ein gutes Passspiel mit, hat in den bisherigen Pflichtspielen fast so viele Torschussvorlagen (acht) wie Torschüsse (elf) zu verzeichnen. Seine Passquote von 85 Prozent ist ordentlich. Im DFB-Pokalspiel gegen den SSV Ulm (4:0) bereitete er einen Treffer vor.

Seine technischen Qualitäten waren bereits in den ersten Spielen auffällig. Nun allerdings kommt bei Michael Olise die vielleicht wichtigste Eigenschaft hinzu: Effektivität! Am vergangenen Samstag erzielte der Sommer-Neuzugang des FC Bayern München sein erstes Bundesliga -Tor, als er beim 6:1 gegen Holstein Kiel eingewechselt wurde.

Lob von Kompany und Freund

Der starke Saisonstart war nicht unbedingt zu erwarten, weil Olise kaum eine Sommerpause und Saisonvorbereitung hatte. Mit Frankreich nahm er an den Olympischen Sommerspielen teil und gewann unter Trainer Thierry Henry die Silbermedaille.

"Es war nicht so schlimm, dass er zu Olympia gegangen ist, denn er ist fit hier angekommen", stellte Trainer Vincent Kompany erfreut fest: "Es ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Er spielt jetzt schon eine Rolle, was nicht einfach ist, wenn man gerade in der Bundesliga und in so einem Verein angekommen ist. Er wird noch viele Schritte machen. Wichtig ist, dass er einfach so weitermacht."

Laut Sportdirektor Christoph Freund könnten die Olympischen Sommerspiele, bei denen der Linksfuß in sechs Spielen zwei Tore erzielte, sogar einen positiven Einfluss gehabt haben: "Ich glaube, dass es kein Nachteil war. Er war in einem guten Rhythmus, hat viele Spiele gemacht bei Olympia - auch sehr gute Spiele. Er kam in einer guten Verfassung zu uns."