Der FC Bayern gewinnt dank einer überragenden zweiten Halbzeit das Top-Spiel bei RB Leipzig deutlich. ran zeigt die Noten der FCB-Stars. Aus Leipzig berichtet Oliver Jensen Der FC Bayern München gewinnt das Top-Spiel bei RB Leipzig nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit deutlich mit 5:1. Die Sachsen verpassen es, die Führung nach einem starken Beginn auszubauen.

Der Rekordmeister dreht die Partie nach Einwechslungen von Joshua Kimmich und Michael Olise. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany spielt sich in der Schlussphase in einen Rausch. Nach langer Verletzungspause feiert zudem Jamal Musiala seine Saison-Premiere. ran zeigt die Noten der FCB-Stars.

Manuel Neuer Der Torwart ist diesmal früh gefordert, muss in der 4. Minute einen Schuss aus kurzer Distanz von Romulo abwehren. Beim Gegentreffer zum 0:1 ist er chancenlos. Ansonsten hielt er alles, was haltbar war. Stark, wie er in der 71. Minute den Abschluss von Diomande klärt. ran-Note: 2

Tom Bischof Bischof muss aufgrund der Verletzungsprobleme auf der ungewohnten Position des Rechtsverteidigers agieren. Dort hat er seine Probleme. Das Gegentor zum 0:1 wird über seine Seite eingeleitet, weil er zu weit hervorgerückt ist. Die Abstimmung mit seinem Vordermann Karl funktioniert vor allem defensiv nicht. ran-Note: 4

Jonathan Tah Der Innenverteidiger rettet in der 15. Minute kurz vor der Linie - das wäre ansonsten ein Gegentreffer gewesen. Beim Gegentor zum 0:1 ist er allerdings langsamer als der Torschütze Romulo. In der 2. Halbzeit, als Bayern die Spielkontrolle zurückgewinnt, vereitelt er die wenigen Gegenangriffe von RB. Schlussendlich belohnt er sich mit seinem Kopfballtreffer zum 3:1. ran-Note: 2

Hiroki Ito Der Linksverteidiger hat mit seinem Gegenspieler Diomande die allergrößten Probleme, lässt ihn mehrfach vorbeiziehen, weil ihm das Tempo fehlt. In der 71. Minute entsteht dadurch eine 100-prozentige Torchance. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Der Mittelfeldspieler hat in der 1. Halbzeit zwar eine Passquote von 100 Prozent, kann das Spiel seiner Mannschaft aber trotzdem nicht beruhigen. Ein Torschuss von ihm wird abgeblockt. Als Nebenmann von Kimmich läuft es für ihn dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser als im Tandem mit Goretzka. Sein Treffer zum 4:1 unterstreicht das noch einmal. ran-Note: 3

Leon Goretzka Goretzka gelingt es nicht, im Mittelfeld das Spiel zu lenken. Defensiv verhindert er immerhin eine Großchance, indem er einen Pass abfängt. Mitte in der 1. Halbzeit bekommt er einen schmerzhaften Tritt von Seiwald, beißt aber auf die Zähne, ehe in der Halbzeit die Auswechslung erfolgt. ran-Note: 4

Serge Gnabry Nach seinem Weltklasse-Tor gegen Köln trifft Gnabry erneut. Diesmal allerdings findet er schlecht ins Spiel, bleibt in der 1. Halbzeit nahezu wirkungslos. Dann ist er eiskalt, als ihm in der 50. Minute der Ball durch einen Ballgewinn von Upamecano zugespielt wird und er ins lange Eck trifft. ran-Note: 2

Lennart Karl Gewohnt quirlig, fehlt ihm in der Anfangsphase das Spielglück. In der 14. Minute steuert er nach einem Traumpass von Kane auf das Tor zu, doch sein Querpass auf Diaz ist zu ungenau. Der 17-Jährige entwickelt gute Ideen im Spiel nach vorne, vernachlässig aber teilweise die Defensivarbeit - unter anderem beim 0:1. Nach 56 Minuten erfolgt die Auswechslung. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Südamerikaner zählt in der Anfangsphase zu den auffälligsten Spielern und hat die erste Torchance. Auch wenn ihm diesmal keine Torbeteiligung gelingt, war er ein Aktivposten im Offensivspiel. ran-Note: 3

Harry Kane Er braucht etwas Anlaufzeit, trifft dann aber zum 2:1. Der Stürmer lässt sich wie üblich tief fallen, spielt von dort aus in der 14. Minute eine Traum-Vorlage auf Karl. In der 40. Minute und der 60. Minute hat er seine ersten beiden Chancen, scheitert aber jeweils aus kurzer Distanz an Gulacsi. In der 67. Minute macht er das 2:1 aus kurzer Distanz. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Der zuletzt verletzungsbedingt fehlende Kimmich kommt in der Halbzeit für den angeschlagenen Goretzka ins Spiel. Seine Präsenz verändert sofort das Spiel des FC Bayern, der nach der Pause die Spielkontrolle zurückgewinnt. Auch wenn ihm ein grober Fehlpass im eigenen Drittel unterläuft, war das ein starker Auftritt. ran-Note: 2

Michael Olise Ein Tor, drei Torvorlagen! Der Flügelspieler wird in der 56. Minute für Karl eingewechselt. Wenige Minuten später zeigt er das erste fußballerische "Kunststück", als er den Ball per Hacke auf das Tor lenkt. Sein Einfluss auf das Spiel ist groß. Er bereitet drei Treffer vor und macht schlussendlich das 5:1. ran-Note: 1

Alphonso Davies Der Kanadier wird in der 80. Minute für Bischof eingewechselt. ran-Note: Ohne Bewertung

Jamal Musiala Der lange verletzte Musiala gibt in der 87. Minute sein Comeback und bereitet direkt das 5:1 für Olise vor. ran-Note: Ohne Bewertung