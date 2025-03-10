FC Bayern München: Schnappt Real Madrid Max Eberls Wunschspieler weg? - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 1. November, 9:46 Uhr: Real Madrid wohl an Wunschspieler der Bayern dran +++ Laut Berichten der "Sun" ist Real Madrid guter Dinge, Marc Guehi von Crystal Palace verpflichten zu können. An dem Spieler soll auch der FC Bayern großes Interesse haben. Die "Königlichen" erhoffen sich insbesondere durch die englische Verbindung zu Trent Alexander-Arnold und Jude Bellingham große Chancen. In Madrid soll Guehi die Lücke schließen, die eventuelle Abgänge von David Alaba und Antonio Rüdiger aufreißen würde. Der 25-Jährige wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Beim deutschen Rekordmeister dürfte die aktuelle Situation um Dayot Upamecano das Vorgehen beeinflussen. Sollte der Franzose die Münchner verlassen, würde Guehi wohl als Ersatz in den Fokus rücken.

+++ 31. Oktober, 18:20 Uhr: "Viele Interessenten" - FCB-Bosse wollen wohl Nachwuchsstürmer binden +++ Beim FC Bayern steht laut "Bild" eine Personalie aktuell ganz weit oben auf der Prioritätenlisten: Die Rede ist von Yll Gashi. Der 17 Jahre alte Stürmer steht noch bis 2026 beim Rekordmeister unter Vertrag und soll "viele Interessenten" haben. Demnach sollen neben dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt auch die Topklubs Juventus Turin und AC Mailand Interesse an dem Toptalent haben. Zudem gelten auch Vereine aus Österreich und der 2. Bundesliga als interessiert. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund und der Leiter des Bayern Campus, Jochen Sauer, sollen dementsprechend einen Verbleib des Youngsters mit Priorität behandeln. In den Verhandlungen mit dem Stürmer und seinen Vertretern wollen die FCB-Verantwortlichen wohl damit punkten, dass jungen Talenten - wie aktuell Shootingstar Lennart Karl - eine Chance gegeben wird. So heißt es, man plane, Gashi darzulegen, "dass er der nächste sein kann, der den Sprung zu den Profis schafft". Der junge Deutsche ist im Sturmzentrum und auf den Flügelpositionen einsetzbar. 2022 kam er von der Hertha nach München, schon damals hatten sich mit RB Leipzig, dem BVB, Juve und dem FC Chelsea viele Klubs um ihn bemüht. Aktuell spielt er für die U17 und U19 des Rekordmeisters. Seine Treffsicherheit stellte er dabei bereits unter Beweis. So erzielte er in 44 Spielen für die U17 35 Tore und bereitete zwölf Treffer vor. Bei der U19 kommt er auf vier Treffer in zehn Spielen.

+++ 31. Oktober, 10:09 Uhr: Vertragsstreit zwischen FCB und Alphonso Davies? +++ Seit Monaten schon ist Alphonso Davies verletzt. Der Linksfuß erholt sich aktuell von einem Kreuzbandriss. Die Hoffnung ist, dass er womöglich noch 2025 auf dem Platz stehen kann. Offenbar gibt es jedoch Unstimmigkeiten, was die Lohnfortzahlung zwischen dem Kanadier und dem FCB angeht. Das berichtet die "Bild". Am 1. Juli trat der zuletzt verlängerte Vertrag von Davies in Kraft, laut dem fließt sein Gehalt auch im Verletzungsfall weiter. Allerdings verletzte sich der Außenbahnspieler, als der alte Vertrag noch Gültigkeit hatte. Dieser besagte, dass die Lohnfortzahlung nur sechs Wochen von Vereinsseite aus stattfindet. Wie sich die Parteien am Ende einigen, ist offen.

+++ 30. Oktober, 19:22 Uhr: Bayern nimmt Top-Talent aus den Niederlanden ins Visier +++ Auch wenn es bei den Bayern derzeit außergewöhnlich gut läuft, ist die Außenverteidigerposition in der Breite wohl am schwächsten besetzt. Aktuell ist nur Konrad Laimer gesetzt, Sacha Boey spielt aus Personalmangel und gilt als Verkaufskandidat. Raphael Guerreiros Vertrag läuft aus und Hiroki Ito war seit seiner Ankunft beim FCB fast durchgehend verletzt. Zur Verfügung stehen noch Josip Stanisic und Alphonso Davies, der nach seiner Verletzung wohl noch in diesem Jahr zurückkehren wird. Die Bosse um Max Eberl sehen jedenfalls Verbesserungsbedarf und sind laut "Sky"-Informationen in den Niederlanden fündig geworden. Offenbar handelt es sich um Givairo Read. Ein 19-jähriges Rechtsverteidigertalent von Feyenoord Rotterdam. Er stand in dieser Saison bereits in zwölf Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Auch interessant: Nick Woltemade: Gigantischer Hype in England! Eine Leistungsexplosion mit Ansage – Kommentar

+++ 29. Oktober, 16:51 Uhr: Bayern senkt bei Min-jae Kim wohl die Ausstiegsklausel +++ Der Südkoreaner Min-jae Kim wurde im Sommer 2023 vom FC Bayern mit hohen Erwartungen aus Neapel verpflichtet. Die Erwartungen waren so hoch, dass die Münchner den Innenverteidiger nach Informationen der "Sport-Bild" mit einer Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro ausstatteten für den Fall, dass ihn ein anderer Verein versuchen sollte abzuwerben. Mittlerweile aber wäre der FCB offenbar schon froh, wenn sich ein Abnehmer schon für deutlich weniger Ablöse finden würde. Denn Kim, dessen Vertrag bis 2028 läuft, ist in der Hackordnung der Innenverteidiger bei den Bayern hinter Jonathan Tah und Dayot Upamecano mit Abstand nur noch die Nummer 3. Deshalb, so will die "Sport Bild" erfahren haben, haben die Bayern die Klausel von 100 auf 70 Millionen Euro heruntergesetzt. Doch auch für diese Summe sollte sich kaum ein vernünftig wirtschaftender Interessent finden. Kim hatte vor zwei Jahren um die 45 Millionen Euro gekostet, sein Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" aber inzwischen nur noch bei 32 Millionen. Immerhin: Inter Mailand und Juventus Turin sollen zumindest grundsätzlich an einem Transfer interessiert sein. Auch interessant: DFB-Pokal: FC Bayern München gewinnt beim 1. FC Köln - die Noten und Einzelkritiken der Profis vom FCB

+++ 28. Oktober, 13:19 Uhr: Fisnik Asllani heißer Kandidat als Kane-Backup +++ Fisnik Asllani spielt momentan bei der TSG Hoffenheim eine famose Saison. In neun Pflichtspielen kommt der 23-Jährige bisher auf sechs Tore und zwei Assists. Bereits letztes Jahr überzeugte der Stürmer, als er leihweise dem Kader der SV Elversberg angehörte. Mit 19 Toren und zehn Assists in 39 Spielen gehörter Asllani zu den Topstürmern der Zweiten Liga. Seine bisher sehr erfolgreiche Saison hat auch große Teams angelockt. Vereine aus der Bundesliga und der Premier League zeigen bereits früh in der Saison großes Interesse an Asllani. Doch der größte Player scheint laut "Sky" der Traumverein des 23-Jährigen zu sein: der FC Barcelona. Die Katalanen beobachten die Entwicklung des Stürmers genau. Nun soll laut Infos von "Sky" auch der FC Bayern über den Kosovaren nachdenken. Der Rekordmeister zeigt sich von der Asllanis Entwicklung beeindruckt und würden ihn demnach gerne als Kane-Backup verpflichten. Auch interessant: FC Bayern München: Sportpark Unterhaching als zusätzliches Stadion? Was es kosten und wer dort spielen soll

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers