In 51 Pflichtspielen für Granada kam er auf zehn Tore und drei Vorlagen.

Der 22-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bei den Münchnern. Bislang war von einem Vierjahresvertrag ausgegangen worden. Der deutsche Rekordmeister werde laut Medienberichten eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro für Zaragoza bezahlen.

Der FC Bayern München kann sich auf einen neuen Spieler freuen. Wie der Verein am Mittwoch bestätigte, wechselt Bryan Zaragoza im Sommer an die Säbener Straße.

Der FC Bayern hat die Verpflichtung des spanischen Linksaußen Bryan Zaragoza vom FC Granada bestätigt. ran verrät, was man über den Spanier wissen muss.

Der linke Flügelspieler ist flexibel einsetzbar und lief in dieser Saison auch bereits auf der rechten Seite, im offensiven Mittelfeld oder als Mittelstürmer auf.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, erklärt die Verpflichtung: "Bryan Zaragoza ist ein antrittsstarker, sehr schneller und extrem wendiger Flügelspieler, der auf beiden Seiten einsetzbar ist. Er ist unberechenbar, torgefährlich und sehr gut in Eins-gegen-Eins-Situationen. Dieses Jahr hat er bereits sein Debüt für die spanische A-Nationalmannschaft gefeiert und besitzt sehr viel Potenzial. Bryan ist einer der Senkrechtstarter in Spanien und schon länger auf unserem Schirm. Er wird unsere offensiven Möglichkeiten erweitern. Wir wünschen ihm für die restliche Saison viel Erfolg mit dem FC Granada und freuen uns schon, wenn er im Sommer zu uns stößt."

Bryan Zaragoza: Was ist sein Jugendverein?

Zaragoza wechselte 2019, im Alter von 18 Jahren, von seinem Heimatverein CD Conejito de Malaga zum Granada FC. "Ich habe im Verein trainiert und ansonsten mit meinen Freunden auf der Straße gespielt. Ich denke, das war richtig so", blickt er auf seine Anfangszeit zurück.

In der Saison 2022/23 verhalf er dem Verein zum Aufstieg in die 1. Liga Spaniens. Dort gelangen ihm bislang in 14 Spielen fünf Tore und zwei Vorlagen.