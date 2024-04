Wie die "Bild" mit Verweis auf das Transferportal "CaughtOffside" berichtet, will der deutsche Rekordmeister im Sommer etwa 200 Millionen Euro in neue Spieler investieren. Ein Teil davon soll aber auch über Verkäufe erwirtschaftet werden.

Da die Bayern in der Gruppenphase fünf Mal gewannen und ein Remis holten, kassierten sie dort schon deutlich mehr als der BVB (drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage), was letztlich ein Grund für die unterschiedliche Höhe der Gesamtsumme an UEFA-Prämien ist.

Beim Startgeld für die jeweiligen UEFA-Wettbewerbe bekommen alle Teilnehmer des jeweiligen Wettbewerbes dieselbe Summe. Die anderen Säulen sind hingegen sehr unterschiedlich von Verein zu Verein. Zum einen geht es bei der zweiten Säule um die sportlichen Erfolge der Teams in den jeweiligen Wettbewerben der UEFA. Für einen Sieg erhalten Teams in der Champions League 2,8 Millionen Euro, für ein Remis 930.000 Euro (bei einer Niederlage gar nichts).

Demnach haben die Münchner laut "fussballtransfers.com" in der laufenden Saison bislang 12,6 Millionen Euro mehr an UEFA-Prämien kassiert als der Bundesliga-Konkurrent aus Dortmund. Zurückzuführen ist dieser Unterschied auf das Vier-Säulen-Modell der UEFA bei den Champions-League-Prämien.

Die vierte und kleinste Säule ist der sogenannte Marktpool. Die Hälfte des Betrages, der von der UEFA hier ausgeschüttet wird, orientiert sich am Abschneiden des Klubs in der heimischen Liga in der jeweils zurückliegenden Saison. Auch hier kassiert also der FC Bayern als Meister der Saison 2022/23 mehr als Dortmund. Die andere Hälfte dies Marktpools berechnet sich durch die Anzahl der gespielten Partien in der laufenden Champions-League-Saison. Hier sind FCB und BVB bislang aufgrund des jeweiligen Halbfinal-Einzuges gleichauf.

Die dritte Säule sind koeffizientenabhängige Prämien, die anhand des UEFA-Klub-Rankings berechnet werden. Je höher ein Team dort eingestuft ist, desto mehr erhält der jeweilige Klub auf diesem Wege. Grundlage für diese Säule sind die internationalen Leistungen der Vereine in den zurückliegenden fünf Jahren. In diesem UEFA-Klub-Ranking sind die Bayern auf Platz zwei hinter ManCity, der BVB hingegen ist lediglich auf Rang 13 und erhält entsprechend deutlich weniger Geld.

Auch auf Goretzka und Gnabry soll das zugetroffen haben, diese sollen nun auch an der Spitze einer Streichliste stehen. Dazu passt: auch in der Nationalmannschaft wurden die beiden vom Bundestrainer zuletzt nicht berücksichtigt.

Kann es für die Bayern dabei ein Vorteil sein, deutlich mehr Erfahrung in Sachen Trophäen sammeln zu haben? "Ich hoffe, es ist ein kleiner Vorteil. Aber um es in einen Vorteil zu verwandeln, müssen wir das Beste zeigen. Es kann auch ein Vorteil für Arsenal sein, in der Rolle des Jägers zu sein und es nach langer Zeit in diesem Wettbewerb weit zu schaffen. Es ist nicht immer einfach so weit zu kommen. Es geht 90 oder 120 Minuten, wir sind fest entschlossen, alles auf den Tisch zu legen."

Der Brite stellt für die Partie vor allem an sich selbst hohe Ansprüche: "Wo ich bin, erwarteten die Leute Top-Leistungen von mir, auch dass ich meine Leader-Qualitäten einbringe. Ich versuche immer, meine Leistung zu zeigen und will auch morgen der Mannschaft helfen. Wir sind bereit."

Probleme bereiten derweil die vielen Verletzungen. "Das sind vielleicht die meisten, die ich bislang in einem Verein erlebt habe. Aber im Fußball gibt es viele Verletzungen. Man muss auf sich schauen. Die Saison ist lang und hart, wir trainieren sehr hart, der Zeitplan ist einfach sehr straff. Hoffentlich finden wir eine gute Lösung, aber man braucht auch ein bisschen Glück", so Kane.

Kane über die Vorzeichen: "In der Champions League waren wir in dieser Saison besser als in der Bundesliga. Es wird eine fantastische Atmosphäre in der Arena sein. Wir haben großen Glauben an uns, dass wir es morgen schaffen können."

Top-Stürmer Harry Kane sprach auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Arsenal: "Wir haben morgen eine große Möglichkeit hier in unserer Arena. Wir wollen etwas Großes erreichen. Ich persönlich will der Mannschaft helfen und Tore schießen."

Beim Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (2:0) fehlten sowohl Neuer als auch Sane aufgrund von kleineren Blessuren im Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel. Beim 2:2 im Hinspiel standen die beiden DFB-Stars gegen die "Gunners" noch in der Startelf.

Anders als Hamann vermutet Effenberg hinter der Verletzungsmisere des Rekordmeisters "unglückliche Umstände". Es gebe eben verletzungsanfällige Spieler, die in ihrer Karriere immer wieder mit Muskelverletzungen zu tun hätten - so wie aktuell Kingsley Coman oder Serge Gnabry. "Das hat mit dem Training nichts zu tun", betont "Effe".

"Das daran festzumachen, ist vollkommener Quatsch", so der frühere Bayern-Star: "Wenn du einen Rhythmus mit Champions League, Bundesliga und Nationalmannschaften und damit mehr oder weniger durchgehend englische Wochen hast, dann kannst du logischerweise nicht so viel trainieren."

Der FC Bayern bekommt in der Dauerfehde mit TV-Experte Dietmar Hamann Schützenhilfe von Stefan Effenberg. Der "Sport 1"-Experte wies im "Doppelpass" den Vorwurf zurück, die Bayern würden unter Trainer Thomas Tuchel zu wenig trainieren. Damit hatte der "Sky"-Mann die Vielzahl an muskulären Verletzungen in dieser Saison erklärt.

Hintergrund: Noch immer ist offen, was mit der Summe von zehn Millionen Schweizer Franken (6,7 Millionen Euro) passiert ist, die sich Franz Beckenbauer 2002 in seiner Rolle als Chef des WM-Organisationskomitees geliehen hatte.

Zuletzt gab Tuchel in der Innenverteidigung meist Matthijs de Ligt und Eric Dier den Vorzug vor Upamecano. Im Laufe des Frühjahres flog Upamecano innerhalb weniger Tage bei den Niederlagen in Bochum (2:3) und Lazio Rom (0:1) jeweils vorzeitig vom Platz.

Daher habe der Franzose die Verantwortlichen an der Säbener Straße dem Bericht nach um ein Gespräch gebeten. Dennoch wolle Upamecano nicht unbedingt weg aus München. Immerhin hat der Nationalspieler auch noch einen Vertrag bis 2026. Allerdings sollen Topklubs wie PSG, Manchester United und auch Chelsea Interesse am robusten Defensivmann haben.

Serge Gnabry bleibt vom Pech verfolgt. Wie der FC Bayern am Mittwoch mitteilte, zog sich der 28-Jährige im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal (2:2) am Vorabend einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu.

Gnabry hatte in der ersten Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielt. In der laufenden Saison fehlte er aufgrund verschiedener Verletzungen bereits über mehrere Wochen, in London bestritt er erst sein 17. Pflichtspiel.

+++ Update, 8. April, 19:50 Uhr: Saison noch zu retten? +++

Jetzt ist Tuchel an der Reihe. "Arsenal ist die beste Mannschaft in der Premier League, das sagen die Daten. Sie sind in Topform, deshalb wird das ein großer Test. Sie bekommen eine große Energie auf den Platz", sagte er über den Gegner.

"Die Saison ist noch nicht verloren. Wir stehen verdient in der Kritik nach den Leistungen im DFB-Pokal und in der Bundesliga. Die Kritik nehmen wir an. Die Konstanz war nicht so, der Hunger und die Leidenschaft auch nicht. In der CL war das auf einem hohen Niveau bislang. Dann brauchst du Matchglück, Tagesform, vielleicht ein, zwei Schiedsrichter-Entscheidungen und das nötige Glück, um es auf deine Seite zu ziehen. Morgen spielen wir in einem anderen Wettbewerb. Wir wollen ins Halbfinale einziehen. Dazu brauchen wir zwei absolute Topleistungen.“