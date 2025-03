Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ Update, 9. März, 16:32 Uhr: Will Jonathan Tah nicht mehr zum FC Bayern? +++

+++ Update, 11. März, 19:16 Uhr: Arsenal offenbar mit konkretem Interesse an Leroy Sane +++

+++ Update, 14. März, 15:50 Uhr: FC Bayern mit Interesse an Maximilian Beier +++

"Es gibt mit Thomas (Müller) einen ganz besonderen Spieler. Es gibt mit Leroy (Sane) einen besonderen Spieler. Und es gibt auch mit Eric Dier einen Spieler, der sich über seine Leistungen absolut empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann", deutete Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin dementsprechende Überlegungen an.

Laut "Sky" haben die soliden Leistungen des Innenverteidigers sowie seine Beliebtheit innerhalb der Kabine und sein Ansehen als Führungsspieler in den zurückliegenden Wochen dazu geführt, dass die Verantwortlichen beim FCB nun doch über ein neues Arbeitspapier nachdenken.

Der FC Bayern sondiert den Markt weiterhin nach einem Backup-Stürmer für Harry Kane. Nun sollen der Rekordmeister Interesse an Maximilian Beier hinterlegt haben.

Einem Bericht des spanischen Portals "Fichajes" zur Folge, soll man sich in München mit dem BVB-Stürmer beschäftigen. Der 22-jährige ist erst im vergangenen Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt und hat dort noch bis 2029 Vertrag.

In der laufenden Saison kommt Beier jedoch lediglich auf 1873 Spielminuten, auch unter dem neuen Trainer Niko Kovac konnte sich der Youngster noch nicht nachhaltig in der Start-Elf etablieren. Trotz der mangelnden Spielzeit konnte Beier aber bereits zehn Scorer beisteuern.

In München ist der Name nicht unbekannt, bereits im Sommer beschäftigte sich die Führungsetage an der Säbener Straße demnach mit dem deutschen Nationalspieler. Dieser entschied sich jedoch für einen Wechsel ins Ruhrgebiet - Nun könnte ein zweiter Anlauf erfolgen.