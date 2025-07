Fernando Carro von Bayer Leverkusen hat gegen den FC Bayern München nachgetreten. Grund dafür ist der Transferpoker rund um Florian Wirtz.

Dass Bayer Leverkusen keinerlei Interesse daran hatte, Florian Wirtz an den FC Bayern München zu verkaufen, sei "kein Geheimnis", erklärte Fernando Carro nun in einem Gespräch mit der "Welt am Sonntag": "Als Florian und seine Eltern uns erzählten, dass es Liverpool wird, waren wir unter den gegebenen Umständen natürlich nicht traurig."

Vor allem die öffentliche Herangehensweise des Rekordmeisters hat den CEO aber verwundert: "So etwas gehört sich eigentlich nicht.

Mich hat es mehr gewundert als gestört, dass sie öffentlich so aggressiv waren. Aber ich glaube, dass es gegenüber Florian und seinen Eltern nicht geholfen hat."

Die Münchner hätten sich im Frühjahr bei ihm gemeldet. Jan-Christian Dreesen hätte ihm mitgeteilt, dass er und Karl-Heinz Rummenigge mit ihm über Wirtz sprechen wollen. "Ich habe gesagt: Wir haben kein Interesse, unseren besten Spieler nach München zu verkaufen", so Carro weiter.