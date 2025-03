Anzeige

Bayern mit klar besserer Tordifferenz Da die Bayern die klar bessere Tordifferenz (+51) im Vergleich zu den Rheinländern (+26) haben und sich in den acht Spielen an diesem Vorteil auch nichts mehr ändern dürfte, muss Leverkusen faktisch sieben Punkte mehr holen als die Münchner, um erneut Meister zu werden. Rechnerische Konstellationen gibt es dafür einige. Mit einem Remis würden die Bayern zwei Punkte abgeben, mit einer Niederlage drei - vorausgesetzt, Leverkusen macht es besser als vor einer Woche beim 0:2 gegen Werder Bremen und ist dann auch zur Stelle. Aber wie sieht das Restprogramm der beiden Teams überhaupt aus? Wo liegen mögliche Stolperfallen? ran wirft einen Blick auf die verbleibenden Gegner der Bayern und von Leverkusen.

Restprogramm des FC Bayern: Zwei CL-Klubs und viel Unangenehmes 27. Spieltag: FC St. Pauli (H)

28. Spieltag: FC Augsburg (A)

29. Spieltag: Borussia Dortmund (H)

30. Spieltag: 1. FC Heidenheim (A)

31. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (H)

32. Spieltag: RB Leipzig (A)

33. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H)

34. Spieltag: TSG Hoffenheim (A) Nach der Länderspielpause geht es für die Bayern mit einer absoluten Pflichtaufgabe weiter, Aufsteiger FC St. Pauli kommt in die Allianz Arena. Eine Woche später steht das äußerst unangenehme Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf dem Programm. Die bayerischen Schwaben haben aktuell seit sechs Bundesligaspielen kein Gegentor mehr bekommen und machen den Bayern eigentlich seit jeher das Leben schwer, vor allem zu Hause. Hier besteht akute Stolpergefahr, zumal wenige Tage später das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand ansteht. Zwischen den beiden Partien in der Königsklasse kommt es zum "Klassiker" gegen Borussia Dortmund. Rein sportlich ist der BVB in der aktuellen Situation - gerade in der Bundesliga - kein Gegner zum Fürchten. Und Dortmund könnte den Fokus womöglich bereits komplett auf die Champions League gelegt haben. Doch hier geht es um die Ehre - wer will es mehr?

Weiter geht es mit einem Auswärtsspiel bei Kellerkind 1. FC Heidenheim mit den Bayern-Leihgaben Paul Wanner und Frans Krätzig. Versauen am Ende die eigenen Spieler den Bayern den Titel? Hier gibt es keine Ausreden, drei Punkte sind Pflicht. Danach geht es gegen Mainz - in der aktuellen Form definitiv nicht einfach. Immerhin: Die Bayern haben ein Heimspiel und sind daher klarer Favorit. Ein Schlüsselspiel könnte die Partie in Leipzig am 32. Spieltag werden. Wenn die Sachsen ihre Form noch einmal finden, ist RB ein harter Brocken. In den vergangenen beiden Saisons blieben die Bayern in Leipzig ohne Ligasieg. Es folgen zwei Spiele zum Abschluss, die eigentlich kein Problem darstellen dürften. Borussia Mönchengladbach muss trotz der beachtlichen Saison der "Fohlen" zu Hause geschlagen werden, anschließend geht es nach Sinsheim zur TSG Hoffenheim. Dort verspielten die Bayern in der Vorsaison - ebenfalls am letzten Spieltag - die Vizemeisterschaft. In diesem Jahr sind die Kraichgauer deutlich schwächer unterwegs, am 34. Spieltag geht es womöglich noch um den Klassenerhalt. In dieser Konstellation wäre die Reise für die Bayern durchaus brisant, vor allem, wenn die Meisterschaft ebenfalls noch offen sein sollte. Qualitativ liegen aber Welten zwischen den Kadern. Fazit: Das Programm der Bayern hat es an einigen Stellen noch in sich. Ob hier aber wirklich das Potenzial liegt, sieben Punkte weniger zu holen als Leverkusen, ist fraglich.

Restprogramm von Bayer Leverkusen: Hartes Trio am Ende 27. Spieltag: VfL Bochum (H)

28. Spieltag: 1. FC Heidenheim (A)

29. Spieltag: Union Berlin (H)

30. Spieltag: FC St. Pauli (A)

31. Spieltag: FC Augsburg (H)

32. Spieltag: SC Freiburg (A)

33. Spieltag: Borussia Dortmund (H)

34. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A) Zumal ja auch Leverkusen selbst erst einmal seine Aufgaben meistern muss. Dahingehend ist das Programm nach der Länderspielpause allerdings sehr dankbar für Bayer. Auf die Mannschaft von Xabi Alonso warten in den kommenden vier Spielen Pflichtaufgaben. Zunächst geht es zu Hause gegen den VfL Bochum, der zwar in München gewann. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die beiden besten deutschen Teams nacheinander auswärts geschlagen werden können? Auch die Spiele danach in Heidenheim, gegen Union Berlin und auf St. Pauli stellen eigentlich keine Stolpergefahr für Bayer dar. Im Gegensatz zu den Münchnern hat Leverkusen den Vorteil, die unangenehme Reise nach Augsburg bereits hinter sich zu haben. Stattdessen kommen die Fuggerstädter ins Rheinland. Im Vorjahr machte Leverkusen am letzten Spieltag zu Hause gegen den FCA die historische Bundesligasaison ohne Niederlage perfekt.

