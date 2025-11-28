FC Bayern München vs. St. Pauli: Bundesliga im Free-TV, Livestream - Ergebnis 3:1

Der FC Bayern feiert einen späten 3:1-Arbeitssieg und fügt dem FC St. Pauli damit eine ganz bittere Niederlage zu. Die Gäste verteidigten nach ihrer frühen Führung nämlich wirklich über die gesamte Spielzeit höchst konzentriert und diszipliniert. Dadurch ließen sie kaum Chancen des Rekordmeisters zu und hatten bei drei Pfostenschüssen der Münchner eigentlich auch das nötige Quäntchen Glück. In der Nachspielzeit bekam Kimmich auf rechts dann aber einmal zu viel Platz zum Flanken und Díaz drehte die Partie mit einem Lucky Punch. Das finale 3:1 durch Jackson ist in dem Zuge am Ende schon nur noch eine Randnotiz. Für den Rekordmeister bedeutet der Erfolg den Ausbau der Tabellenführung, die sie jetzt schon 44 Spieltage in Folge innehaben und damit einen neuen Rekord aufstellen. Für die Kiezkicker ist es hingegen die neunte Niederlage in Serie. Trotzdem zeigten die Norddeutschen wohl eine der besten Saisonleistungen und können darauf in den kommenden wichtigen Spielen im Dezember aufbauen. Für beide Klubs geht es als nächstes mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale weiter.

m Duell der Gegensätze zwischen Bayern und St. Pauli geht es mit einem 1:1 in die Kabinen. Die Gäste gingen früh durch Hountondji in Führung und verteidigten die über weite Strecken mustergültig. Vor allem das Zentrum hatten die Kiezkicker fast komplett im Griff. Der Wille zurückzukommen war den Münchnern keinesfalls abzusprechen, aber sie fanden kaum Lösungen gegen die konzentrierte FCSP-Defensive. Bei den wenigen Torraumszenen wurde der Rekordmeister dafür aber gleich richtig gefährlich. Karl und Bischof scheiterten jeweils am Pfosten und kurz vor der Pause sorgte Guerreiro doch noch für den Ausgleich. Damit geht es im zweiten Abschnitt quasi wieder bei Null los. Sollte es der Blessin-Truppe gelingen an die Leistung aus dem ersten Abschnitt anzuknüpfen, ist eine Überraschung hier auf jeden Fall möglich.

Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal in der Champions League, steht für den FC Bayern am Samstag wieder der "schnöde" Bundesliga-Alltag auf dem Programm.

In der heimischen Allianz Arena trifft der deutsche Rekordmeister auf den FC St. Pauli. Die Hamburger warten seit Mitte Septmeber auf einen Punkt in der Liga, gehen dementsprechend als krasser Außenseiter in die Partie.

Die Münchner, die in der Bundesliga noch ohne Niederlage sind, wollen die Norddeutschen dennoch nicht unterschätzen. Das machte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Duell deutlich: "Das Wichtigste ist, dass wir in der Vorbereitung keinen Unterschied machen zwischen St. Pauli und Arsenal. Wenn wir auf die schauen, sehen wir auch, das sie es gut machen. Wir haben zweimal gegen sie gespielt und auch gegen denselben Trainer und haben gesehen, wie schwer das war."

"Ob die jetzt achtmal verloren haben? Vielleicht ist ein Spiel gegen Bayern für die auch anders. Das kann auch einen positiven Effekt für sie haben. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir vor zwei Tagen gespielt haben", so der Belgier weiter.

