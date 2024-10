Beim FC Bayern München stellt sich die Frage nach dem künftigen Vorstandsvorsitzenden. Muss Jan-Christian Dreesen seinen Hut nehmen? Offenbar hat der aktuelle Boss nun doch wieder gute Karten auf eine weitere Amtszeit.

Von Martin Volkmar

Gerne hätte man am Samstag gewusst, was Jan-Christian Dreesen zu den gegen ihn erhobenen schweren Vorwürfen im "manager magazin" und sein angeblich so gut wie sicheres Aus als Bayern-CEO gesagt hätte.

Doch der Vorstandsboss besuchte zwar nach dem 4:0 des FCB gegen Stuttgart die Mannschaft in der Kabine, machte sich dann aber durch die Hintertür wortlos aus dem Staub.

Stattdessen musste in Max Eberl ausgerechnet der Vorstand Stellung nehmen, der bei Dreesens angeblichem Zeitschriften-Wurf auf eine Mitarbeiterin noch gar nicht im Amt war.

Worauf der Sportboss auch explizit hinwies, ehe er eine grundsätzliche Antwort auf die Stimmung in der Vereinsführung gab.

"Gerade Michael Diederich und Jan-Christian Dreesen arbeiten extrem vertrauensvoll und intensiv zusammen, um Fußballspiele zu gewinnen", sagte Eberl.

Und fügte hinzu: "Wir als Klub - und das ist ja bei Bayern schon immer so gewesen - es gibt immer wieder Einschläge von außen. Und wir als Klub wollen einfach als Wagenburg zusammenstehen, und wir gehen da gemeinsam durch."