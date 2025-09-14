FC Bayern München: Wiesn-Trikot offiziell vorgestellt

Der FC Bayern München ist bereit für das Oktoberfest 2025. Vor Beginn des Volksfestes wird das traditionelle Wiesn-Trikot vorgestellt.

Das 190. Oktoberfest steht vor der Tür. Für das jährliche Event zum Herbstbeginn putzt sich der FC Bayern München traditionell besonders heraus.

So auch in dieser Saison. Im Fanshop gibt es mittlerweile das neue Wiesn-Trikot zu kaufen. Getragen wird es von Neuzugang Tom Bischof.

Bereits einige Wochen zuvor waren auf dem Portal "Footy Headlines" Bilder aufgetaucht. Das dort abgebildete Jersey ähnelt dem nun präsentierten Kleidungsstück sehr.