FC Bayern München: Wiesn-Trikot offiziell vorgestellt
- Veröffentlicht: 14.09.2025
- 12:57 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München ist bereit für das Oktoberfest 2025. Vor Beginn des Volksfestes wird das traditionelle Wiesn-Trikot vorgestellt.
Das 190. Oktoberfest steht vor der Tür. Für das jährliche Event zum Herbstbeginn putzt sich der FC Bayern München traditionell besonders heraus.
So auch in dieser Saison. Im Fanshop gibt es mittlerweile das neue Wiesn-Trikot zu kaufen. Getragen wird es von Neuzugang Tom Bischof.
Bereits einige Wochen zuvor waren auf dem Portal "Footy Headlines" Bilder aufgetaucht. Das dort abgebildete Jersey ähnelt dem nun präsentierten Kleidungsstück sehr.
Wiesn-Trikot des FC Bayern: Hellbeige und Grüntöne
Das Outfit ist in Hellbeige gehalten, hinzu kommen ein dunklerer und ein hellerer Grünton. Der Look ähnelt also der klassischen bayerischen Tracht.
Die dazugehörige Hose ist schwarz mit grünen Streifen. Die Stutzen sind ebenfalls schwarz, oben jedoch grün abgesetzt.
Sehr wahrscheinlich werden die Profis des Rekordmeisters das Wiesn-Trikot im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am 26. September tragen. Diese Partie ist das einzige Pflichtheimspiel, das während des größten Volksfestes der Welt stattfindet.