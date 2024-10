Die Fans des FC Bayern machten zuletzt ihrem Unmut über die Trikots des Rekordmeisters Luft. Denn die roten Jerseys blieben diese Saison bislang fast immer im Schrank. Doch das hat nicht nur wirtschaftliche Gründe.

Für viele Fans brachte das das Fass zum überlaufen. Ende September verzichtete der FC Bayern beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zugunsten eines schwarzen Oktoberfest-Sondertrikots auf sein rotes Heimdress.

"§ 1 Die Clubfarben sind unantastbar", kritisierte die Südkurve mit einer riesigen rot-weißen Trikot-Choreo das bayerische Farben-Wirrwarr der laufenden Saison.

Tatsächlich lief der Rekordmeister lediglich in der ersten Pokalrunde gegen den SSV Ulm im roten Heimtrikot auf, bezeichnenderweise bei einem Auswärtsspiel.

Dagegen trugen die Bayern in der laufenden Spielzeit neben dem schwarzen Wiesn-Trikot bereits dreimal das schwarze Auswärtstrikot und zweimal das Traditionstrikot mit dem historischen Logo des eingetragenen Vereins. In der Allianz-Arena bekamen die Fans in dieser Spielzeit kurioserweise noch kein einziges Mal das aktuelle Heimtrikot zu Gesicht.

Der Verzicht auf das rote Trikot ist zum einen eine wirtschaftliche Entscheidung – schließlich kurbeln Glanzleistungen in den alternativen Trikotdesigns auch deren Popularität und somit die Verkaufszahlen an.

Doch der Rot-Verzicht hatte zumindest bei zwei Spielen in dieser Saison einen anderen, besonderen Hintergrund: Barrierefreiheit.