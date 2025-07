Die neue Bundesligasaison steht kurz bevor. Ihr traditionelles Trainingslager halten die Bayern in diesem Jahr aber wohl nicht ab.

In den vergangenen Jahren wurde es zur Tradition: Der FC Bayern reist zur Saisonvorbereitung für ein Kurztrainingslager an den Tegernsee. Nun wurde jedoch entschieden, dass die Tradition in diesem Sommer gebrochen wird.

Das berichtet die "Bild", die sich auf Aussagen des Rekordmeisters beruft. Die Münchner werden nicht nach Rottach-Egern reißen - stattdessen bleibt man an der Säbener Straße.

Auch weil die Stars um Harry Kane und Joshua Kimmich noch im Urlaub sind. Nach dem Aus bei der FIFA Klub-WM erhielten die Spieler eine dreiwöchige Trainingspause. Die Vorbereitung startet dann am 28. Juli.