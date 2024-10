FC Bayern: Simon Rolfes kommentiert Attacke von Sven Ulreich - die Ausrutscher des FCB-Keepers

April 2024: Sven Ulreich vs. Balljunge in Heidenheim

Es war einer der Aufreger am fünften Bundesliga-Spieltag. Im Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen echauffierte sich Bayern -Keeper Sven Ulreich zunächst über das Leverkusener Zeitspiel und vergriff sich in der Folge im Ton.

Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder Schön ist der Besuch sicherlich auch für Manuel Neuer, der beim 5:0-Sieg in Bremen am Samstag kurzfristig passen musste. Dass die Verletzung nicht so schlimm sein kann, beweist sein Lächeln auf diesem Bild mit Harry Kane und Jamal Musiala.

Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder Der Rekordmeister lädt in diesem Jahr schon am ersten Sonntag zum Wiesn-Besuch. Mit dabei natürlich auch Thomas Müller, der ob des perfekten Saisonstarts scherzte: "Wir müssen es uns nicht mal schön trinken. Es ist aktuell sehr schön." ran hat die besten Bilder. Auch interessant: Leon Goretzka: Transfer als Ersatz für einen verletzten Superstar?

Während der Torhüter auch im Anschluss noch nicht ganz mit der Entscheidung seines Coaches warm wurde, war Labbadia selbst zufrieden: "So verrückt es klingt, aber die zwei Tage, in denen er draußen war, haben ihm sehr gut getan. Die Wut und Aggressivität haben ihn stark gemacht, er hat den Rucksack abgelegt. Er hat gezeigt, welche Qualität er hat."

Der Keeper läuft aus seinem Kasten heraus, will den Richtung Eckfahne rollenden Ball mit dem Rücken zum Platz abschirmen. Der Peruaner kommt angesprintet, fliegt beim Stand von 0:3 aus HSV-Sicht mit offener Sohle in die Wade des VfB-Keepers und haut ihn von hinten um.

"Ich weiß nicht, warum sie unbedingt wollte, dass ich zu ihr herlaufen sollte. Ich mache mich ja nicht zum Affen vor ihr! Sie kann mir ja die Gelbe Karte geben - das ist ja schön und gut. Aber ich mache mich nicht zum Affen und laufe auch noch vor sie hin und bedanke mich für die Karte. Also das mache ich nicht", so Ulreich im Nachgang.

In der Gruppenphase der vergangenen Champions-League-Saison legte sich der Ersatzkeeper des FC Bayern beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen mit Schiedsrichterin Stephanie Frappart an .

Neunjahresvertrag für Cole Palmer Die Transferphase des FC Chelsea wird immer skurriler. Nachdem die "Blues" den achten Torhüter für den Kader kauften, verlängerten sie den Vertrag mit Top-Scorer Cole Palmer. Was erst einmal sinnvoll klingt, wirft erneut Fragen auf, da Palmers Vertrag ursprünglich bereits bis 2031 lief. Der englische Nationalspieler hat also einen neuen Neunjahresvertrag bis 2033 bekommen, der längste Vertrag im europäischen Fußball.

Premier-League-Schiedsrichter müssen Lieblingsklub nennen Die Referees in der Premier League müssen künftig offenlegen, welches Team sie am liebsten mögen. Das hat Schiri-Boss Howard Webb angekündigt. In der Vorsaison hatte Absteiger Nottingham Forest bei der Pleite gegen Everton Video-Schiri Stuart Attwell beschuldigt, ein Fan von Luton Town – dem Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt – zu sein...

Fabian Reese kassiert Shitstorm III Reese dazu: "Vielen Dank für die aufmerksamen Kommentare. Wir wissen von den kleinen Fehlern im Sample und natürlich sind diese auf dem finalen Shirt korrigiert." Auch dieser Post wurde gelöscht. Jetzt die Einsicht. Reese entschuldigt sich via Instagram und hat die Kritik verstanden. In der heutigen Zeit ist diese Art der Selbstreflexion ein Genuss.

Fabian Reese kassiert Shitstorm II Reese dazu auf Instagram: "Danke an diese Stadt, in der ich zwar nicht geboren, aber für die ich geboren bin. (...) Das Shirt könnt ihr ab sofort vorbestellen." Kosten: 34,99Euro! Das Problem: das Shirt weist viele Fehler auf. Es fehlen Spielpaarungen, der KSC (Fanfreundschaft mit Hertha) wird falsch geschrieben ("Karlsruhe SC) und auch die Heimstätte ist falsch beschrieben ("Olympia Stadion"). Es hagelte Kritik. Ohne Ende. Der ursprüngliche Post wurde offline genommen.

Trikotdeal rettete Messi vor Finalsperre "Ich erinnere mich nicht mehr an die Nummer, aber an den Geruch. Das war nicht der beste. Mein Sohn hat das Trikot jetzt, er behält es", erklärte er weiter. Übrigens: Der Referee ist der Meinung, dass seine nicht gegebene Gelbe Karte ursächlich dafür war, dass er selbst das Finale nicht leiten durfte. Geholfen hat Messi die Gnade des Unparteiischen derweil nicht, das Finale ging mit 0:3 gegen Brasilien verloren.

Trikotdeal rettete Messi vor Finalsperre "Hätte ich ihm diese Gelbe Karte gezeigt, hätte ihn das die Chance gekostet, im Finale der Copa America zu spielen", so der Schiri weiter. Nach dem Spiel wollte Messi sein Versprechen einlösen und dem Referee sein Trikot geben. Diesem war das auf dem Spielfeld aber nicht geheuer, weshalb er es erst in der Umkleide entgegennahm. Behalten hat Chandia das Trikot aber nicht...

Trikotdeal rettete Messi vor Finalsperre Pikante Enthüllung von Carlos Chandia. Der Schiedsrichter hat in der "ESPN Fans Show" enthüllt, dass Lionel Messi eigentlich für das Copa-America-Finale 2007 gesperrt gewesen wäre. Demnach hatte Messi gegen Ende des Halbfinales gegen Mexiko (3:0) den Ball in die Hände genommen. Statt zu bestrafen, ging der Referee zu Messi und erklärte: "Das ist eigentlich eine Gelbe Karte. Aber das kostet dich dein Trikot!"

Kai Havertz ohne angekommenen Pass in 90 Minuten Horror-Statistik für Kai Havertz! Im Duell mit ManCity schaffte es der deutsche Nationalspieler trotz 23 Ballberührungen nicht, einen erfolgreichen Pass zu spielen (Quelle: statmusecom). Und das, obwohl er für die Gunners 90 Minuten auf dem Platz stand. Havertz ist der erste Spieler seit sieben Jahren, dem dieses unrühmliche Kunststück in der Premier League gelang.

Girondins Bordeaux setzt Keeper im Mittelfeld ein Denn: Beim 0:5 im französischen Pokal gegen Seudre Océan musste Torhüter Over Mandanda, Bruder des ehemaligen französischen Nationalkeepers Steve, in der Schlussphase im Mittelfeld auflaufen. Weil Trainer Bruno Irlès keine Feldspieler mehr zur Verfügung hatte, durfte Mandanda auf ungewohnter Position ran.

Girondins Bordeaux setzt Keeper im Mittelfeld ein Was war denn da los? Nach dem Zwangsabstieg in die 4. französische Liga aufgrund finanzieller Probleme machte Traditionsklub Girondins Bordeaux vor allem mit der Verpflichtung von Ex-Premier-League-Star Andy Carroll auf sich aufmerksam. Im Pokal sorgte die Girondins nun aber durch ein Kuriosum für große Verwunderung...

Championship-Profi nach Beißattacke mit langer Sperre Kurios: Während Beck in der Folge der Partie noch mit Gelb-Rot vom Platz flog, wurde Osmajic für seine Beiß-Attacke zunächst nur verwarnt. Erst im Nachgang der Partie sprach die FA eine Acht-Spiele-Strafe und 18.000 Euro Strafzahlung aus. In der Nations League könnten beide tatsächlich nochmal aufeinandertreffen, Osmanjic ist für Montenegro, Beck für die walisische Nationalmannschaft nominiert.

Championship-Profi nach Beißattacke mit langer Sperre Klar, in einem Derby kann es schon mal hitzig werde. Aber was Milutin Osmajic, Spieler des englischen Zweitligisten Preston North End, im Lancashire-Derby mit den Blackburn Rovers abgezogen hat, ist etwas zu viel des Guten. Osmajic biss Gegenspieler Owen Beck in bester Suarez-Manier in den Nacken, hinterließ dabei laut Blackburn-Mitspieler John Eustace einen großen Abdruck.

In der Nachspielzeit brannten Ulreich in der vergangenen Rückrunde in Heidenheim ein wenig die Sicherungen durch. Nachdem der FCB zur Pause noch 2:0 in Führung lag, drehte das Team von Frank Schmidt die Partie.

Beim Stand von 2:3 aus FCB-Sicht wollte Ulreich dann wenige Minuten vor dem Ende der Partie einen Abstoß schnell ausführen. Der Balljunge hinter seinem Kasten brauchte seiner Meinung nach aber zu lange.

Der Keeper holte sich das Leder selbst und schob den Jungen eher rustikal beiseite. Das Kind verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte - eine Aktion, die Ulreich danach bereute. So entschuldigte er sich kurz nach Abpfiff bei seinem "Opfer", umarmte den Balljungen und gab ihm sein Trikot, was dieser anschließend grinsend in die TV-Kameras hielt.