Das Spiel gegen den FC Bayern München muss Steffen Baumgart, aufgrund einer Gelbsperre, von der Tribüne aus beobachten. Eine Situation, die den Union-Trainer ärgert.

Trainer Steffen Baumgart von Bundesligist Union Berlin fiebert dem Duell mit Bayern München entgegen - von wo aus er das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister verfolgen wird, hält der Coach aber geheim.

"Es wird mich nicht gleich jemand finden. Das ist auch Absicht, ihr müsst mit Anpfiff etwas suchen", kündigte Baumgart, der nach seiner vierten Gelben Karte am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) für den Innenraum gesperrt ist, an.

Er werde aber im Stadion sein und "einen sehr, sehr guten Platz haben", wo er sich auch auf sich konzentrieren könne, erklärte Baumgart: "Das wird in der Situation sehr wichtig für mich, weil es mir schon sehr schwerfällt, nicht am Rand in Bewegung zu sein."