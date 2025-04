Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ Update, 31. März, 23:08 Uhr: Interesse an Ex-Spieler Mario Gomez? +++

Update, 2. April, 14:52 Uhr: Kompany droht nächster Ausfall in der Verteidigung +++

+++ Update, 4. April, 21:40 Uhr: Notarzteinsatz beim Auswärtsspiel in Augsburg +++

Laut der "Bild" würden es die Verantwortlichen der Bayern begrüßen, wenn Müller sich bei einem Wechsel in die MLS dem Los Angeles FC anschließt, dem Partner-Klub der Bayern.

Auch der FC Dallas soll bald in das Rennen um Müller einsteigen. Dallas ist im Besitz von Clark Hunt, der gleichzeitig auch das NFL -Team der Kansas City Chiefs besitzt. Die Chiefs wiederum pflegen eine Partnerschaft mit dem FC Bayern.

Müller sollen derweil bereits erste Angebote aus dem Ausland vorliegen. Laut der "Bild" sollen die beiden MLS-Teams FC Cincinnati und San Diego FC an dem Routinier interessiert sein.

Kurze Zeit später verließen die Sanitäter den Block wieder. Niemand musste abtransportiert werden. Die Fans gaben über die Mikrofone Entwarnung, und beide Lager stimmten wieder ihre Gesänge an.

Im Eröffnungsspiel des 28. Bundesliga-Spieltags gab es einen Notarzteinsatz in der ersten Halbzeit. Im Oberrang der Heimfans musste ein Fan ärztlich behandelt werden.

Mit 13 Treffern und 14 Vorlagen in allen Wettbewerben gehört Olise zu den besten und beständigsten Bayern-Spielern in dieser Saison.

Die Bayern-Legende lernte Olise jedoch als sehr ehrgeizig kennen: "Ich habe ihn einmal an der Säbener Straße getroffen: Ich fühle, dass er lernen und Erfolg haben will."

In einem Interview mit der "Sport Bild" hat Franck Ribery seinen Landsmann Michael Olise beim FC Bayern in die Pflicht genommen.

Muss der FC Bayern nach den langfristigen Ausfällen von Alphonso Davies und Hiroki Ito auf den nächsten Linksverteidiger verzichten?

Wie die "Bild" meldet, fehlte Raphael Guerreiro am Mittwochnachmittag beim Mannschaftstraining. Demnach arbeitete in den Innenräumen der Klub-Zentrale an der Säbener Straße individuell.

Sollte auch der portugiesische Nationalspieler ausfallen, hätte der Rekordmeister im Spiel beim FC Augsburg am Freitag (20:30 Uhr im ran-Liveticker) keinen gelernten Linksverteidiger mehr im Kader. Eine Entscheidung über Guerreiros Einsatz soll am Donnerstag fallen.

Das gleiche gilt für Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler konnte am Mittwoch nach "Bild"-Informationen zwar wieder trainieren, allerdings nur 30 Minuten lang. Auch sein Einsatz in Augsburg ist fraglich.