Hamburger SV: Ticketvergabe sorgt für Unruhe - Fans bleiben auf der Strecke

Der Hamburger SV feiert gegen den 1. FC Heidenheim nach sieben Jahren den ersten Bundesliga-Sieg. Viele Fans hatten dabei aber keine Chance, dabei zu sein. Das wird auch bei den kommenden Heimspielen kaum möglich sein.

Die Bundesliga-Rückkehr wurde bei Fans des Hamburger SV heiß ersehnt. Nach sieben Jahren gibt es wieder erstklassigen Fußball im Volksparkstadion zu bewundern.

Doch viele Fans beklagen, dass sie die Heimspiele ihres Klubs nicht besuchen können. Der Grund: Der HSV verkauft die Tickets lediglich an seine Mitglieder. Die Karten sind bei den treuen Hamburg-Fans derart nachgefragt, dass es gar nicht erst zu einem freien Vorverkauf kommt.