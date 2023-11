Jamal Musiala: Seine Verletzung, sein Vertrag, seine Zukunft

Eine Rückkehr zum Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am 24.11. ist theoretisch möglich, könnte aber riskant sein. Eher wahrscheinlich ist, dass er am 2. Dezember beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin wieder auf dem Platz steht. Dazwischen findet das Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen statt, welches allerdings sportlich bedeutungslos ist, weil der FC Bayern den Gruppensieg ohnehin sicher hat.

Wie viel Geld verdient Musiala in München?

Laut Informationen der "Sport Bild" soll Musiala beim FC Bayern rund acht Millionen Euro im Jahr verdienen. Mit einer Vertragsverlängerung könnte er vermutlich in eine ähnliche Sphäre wie Top-Verdiener Harry Kane vordringen, der laut Schätzungen ca. 25 Millionen Euro im Jahr verdienen soll.

Welche Vereine denken über eine Verpflichtung von Musiala nach?

Vermutlich gibt es keinen europäischen Top-Verein, der nicht über eine Verpflichtung von Musiala nachdenkt. Vor drei Wochen vermeldete die "Sport Bild", dass mehrere englische Top-Vereine, unter anderem der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, Musiala gerne verpflichten würden. Laut aktuellen Meldungen wäre auch Real Madrid sehr interessiert, sofern die geplante Verpflichtung von Kylian Mbappé scheitern.

Kann sich Musiala einen Weggang aus München wirklich vorstellen?

Musiala hat mehrmals klargestellt, sich beim FC Bayern wohlzufühlen. Gleichwohl schloss er einen Weggang nie kategorisch aus. Vor allem der englische Fußball reizt ihn. In einem Interview mit der "Sport Bild" sagte er: "Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga zurzeit. Aber ich fühle mich wohl hier und fokussiere mich darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein." Vielsagend fügte er hinzu: "Man weiß aber nie, was in ein paar Jahren ist."

Auch gegenüber dem englischen Fußball-Magazin "FourFourTwo“ ließ er sich alle Optionen offen. Im April sagte er zwar: "Ich bin genau dort, wo ich im Moment sein muss und ich fokussiere mich darauf, was ich beim FC Bayern tun muss. Ich lebe meinen Traum, also warum sollte ich an etwas anderes denken?" Auf die erneute Nachfrage, ob der englische Fußball ihn für immer verloren habe, antwortete er jedoch: "Nun, ich nehme an, man sollte niemals nie sagen."

Musiala dürfte nicht die gleiche Bindung zum FC Bayern haben wie zum Beispiel Thomas Müller, der im Verein aufgewachsen ist. Musiala gehörte acht Jahre der Nachwuchsabteilung des englischen Top-Vereins FC Chelsea an und kam erst im Alter von 16 Jahren nach München.