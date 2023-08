Harry Kane zum FC Bayern - Max Eberl: "Ein großartiges Zeichen für die Bundesliga"

Anzeige

Harry Kane wechselt zum FC Bayern München und ist der teuerste Transfer in der Bundesliga-Geschichte. Die Konkurrenz reagiert am ran-Mikrofon auf den Mega-Deal.

Der FC Bayern München hat den Mega-Deal am Samstag offiziell eingetütet. Am Tag des Supercup-Spiels gegen RB Leipzig vermeldete der Rekordmeister die Verpflichtung von Stürmerstar Harry Kane. Wie reagiert die Konkurrenz auf den teuersten Transfer in der Geschichte der Bundesliga?

"Man kann dem FC Bayern nur gratulieren zu einem Topstürmer. Das geht einher mit einem großen Invest, das kann sich nur Bayern leisten. Aber es ist ein großartiges Zeichen für die Bundesliga, wenn der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Bundesliga wechselt", sagte Leipzigs Sportchef Max Eberl am ran-Mikrofon.

Eberl war in der Sommerpause bislang allerdings auch nicht untätig, der Klub nahm den größten Umbruch in seiner noch jungen Geschichte vor.

Konrad Laimer (FC Bayern München), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), Josko Gvardiol (Manchester City), Christopher Nkunku (FC Chelsea), Marcel Halstenberg (Hannover 96) und Andre Silva (Real Sociedad San Sebastian) sind gegangen.