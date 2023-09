Anzeige

Die Freistellung von Sportchef Max Eberl bei RB Leipzig kam überraschend. Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff erklärt die Gründe - und zeigt sich enttäuscht von der Entwicklung.

Von Chris Lugert

RB Leipzigs Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Mintzlaff hat die Freistellung von Sportchef Max Eberl erklärt und sich dabei enttäuscht über die Entwicklung und auch von Eberls Verhalten gezeigt.

"Es war nicht zu retten, deshalb haben wir auch so konsequent gehandelt. Es fehlte das Commitment für den Klub, für die Stadt und damit für uns auch die Überzeugung, hier einen langfristigen Weg weiterzugehen", sagte Mintzlaff vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München bei "Sky".

Der aktuelle Boss von Red Bull erklärte zudem, dass sich die Situation bereits seit längerer Zeit negativ entwickelt habe. "Es ist sicherlich auch ein Prozess, der früher begann, schon im April, Mai, als die ersten Gerüchte aufkamen", sagte er mit Blick auf ein mögliches Engagement von Eberl in München, das dieser nie komplett dementierte.

Dabei ließ Mintzlaff durchklingen, dass er auch menschlich von Eberl enttäuscht ist. "Natürlich hätte man sich gewünscht, dass da mehr Überzeugung ist und dass wir auch hier - wir und auch ich haben ja lange um ihn gekämpft - einen ganz langen Weg gemeinsam hinlegen. Zumal wir gesehen haben, dass Max mit seinem Team tolle Arbeit geleistet hat. Umso trauriger ist es natürlich", stellte er klar.

Mintzlaff betonte, dass Eberl in seiner neuen Rolle kaum in Leipzig vor Ort gewesen sei und die atmosphärischen Störungen auch von der Geschäftsführung vernommen worden seien. "Die hatte auch das Gefühl, dass es so nicht mehr passt. Und dann wurde das in den Gremien besprochen. Ich als Aufsichtsratsvorsitzender konnte die Punkte nachvollziehen", sagte er.