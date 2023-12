Anzeige

Serhou Guirassy könnte den VfB Stuttgart womöglich zeitnah verlassen. Ein Wunschziel soll der Angreifer bereits ausgemacht haben.

Von Chris Lugert

Die Berichte über einen bevorstehenden Transfer von Topstürmer Serhou Guirassy nehmen zu. Wie die englische "Sun" erfahren haben will, tendiert der 27-Jährige inzwischen klar zu einem Wechsel zu Newcastle United.

Andere interessierte Klubs, zu denen etwa auch Manchester United, die AS Rom oder die AC Mailand gehören sollen, hätten somit aktuell das Nachsehen im Werben um den Angreifer.

Guirassy wechselte kurz vor Ende der Wechselfrist im Sommer 2022 zunächst auf Leihbasis von Stade Rennes nach Stuttgart. Nach bereits guten 14 Pflichtspieltoren in seiner ersten Saison bei den Schwaben liefert er in dieser Spielzeit so richtig ab.

In 16 Einsätzen kommt er auf herausragende 19 Tore, in der Bundesliga hat nur Harry Kane vom FC Bayern mehr Treffer erzielt als der Guineer.

Stuttgart hatte im vergangenen Sommer die Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro gezogen, allerdings besitzt Guirassy bei den Stuttgartern eine Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach bei 17,5 Millionen Euro liegen soll.