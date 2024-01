VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln: Linienrichter am Kopf getroffen – Wechsel und Unterbrechung!

Anzeige

In der Bundesliga ist es beim Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln zu einer Spielunterbrechung gekommen. Linienrichter Thorben Siewer musste behandelt werden und wurde ausgewechselt.

Linienrichter Thorben Siewer ist beim Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln in der Bundesliga von FC-Linksverteidiger Max Finkgräfe am Kopf getroffen worden. Der Kölner wollte den Ball klären und schoss ihn dabei aus kurzer Distanz in Richtung des Schiedsrichterassistenten.

Siewer wurde daraufhin minutenlang behandelt, Sanitäter hielten Decken zum Sichtschutz hoch. Schließlich verließ er benommen das Spielfeld. Der Vierte Offizielle Nicolas Winter übernahm indes die Rolle als Linienrichter.