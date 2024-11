Borussia Dortmund: Ein Joker als Hoffnungsträger – im Mittelfeld droht der Super-Gau

ran zeigt drei Erkenntnisse aus dem BVB-Spiel in Zagreb.

Das Spiel in der Champions League bei Dinamo Zagreb wurde souverän mit 3:0 gewonnen , der BVB legte in der heißen Atmosphäre der kroatischen Hauptstadt endlich seine Auswärtsschwäche ab.

Borussia Dortmund scheint bereit für das Top-Spiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern München am Samstagabend (18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) .

Die Erkenntnisse aus dem Spiel von Borussia Dortmund in Zagreb mit Blick auf das Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Ausfall von Julian Brandt wäre extrem bitter

Nach schwierigen Wochen gewann der BVB zuletzt in der Bundesliga 4:0 gegen den SC Freiburg und in der Champions League 3:0 bei Dinamo Zagreb. Der Aufschwung dürfte sicherlich damit zu tun haben, dass Trainer Nuri Sahin mit seinem 4-1-4-1 eine Taktik und die richtige Aufstellung gefunden hat, die vor allem im Mittelfeld mehr Stabilität garantiert.

Felix Nmecha läuft als alleiniger Sechser auf, davor kurbeln Julian Brandt und Marcel Sabitzer als Spielgestalter in den Halbräumen die Offensive an. Doch nun droht der Ausfall von Brandt, der in Zagreb mit Oberschenkelproblemen zur Halbzeit raus musste.

"Es ist bitter und es wird eng für das Wochenende. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer ist. Er ist fast unersetzbar für unser Spiel", skizzierte Trainer Nuri Sahin nach dem Spiel bei "DAZN" den drohenden Super-GAU mit Blick auf das Bayern-Spiel. Der Kapitän stand bisher in jedem Pflichtspiel in dieser Saison in der Startelf, ohne ihn wird Sahin umbauen müssen – und die gerade gewonnene Stabilität im Mittelfeld könnte schon wieder dahin sein.

Unter Umständen wird Sahin gezwungen sein, Nmecha eine Position nach vorne zu ziehen und Pascal Groß oder Emre Can auf der Sechs einzuschätzen. Was ärgerlich wäre, da Nmecha als zentraler Mittelfeldspieler großen Anteil an den jüngsten Erfolgen hatte.