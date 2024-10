Adeyemi fing sich schnell, war mit Abstand der aktivste und druckvollste Spieler des BVB . Schon in der siebten Minute holte er einen Elfmeter heraus, vier Minuten später traf er selbst sehenswert zum 2:1. Von da an lief es.

Auch in dieser Szene hätte er die Überzahlsituation mit einem Tiefenpass viel besser lösen können. Doch dieser Spieler, an dem die Fans gern mal verzweifelt sind, tauchte anschließend nicht mehr auf.

Karim Adeyemi ist der überragende Mann beim 7:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow in der Champions League. An dieser Leistung muss er sich nun aber auch messen lassen. Ein Kommentar.

So gut, dass er in der 29. Minute und in der 42. Minute nochmal nachlegte. Alle drei Treffer waren keine hundertprozentigen Chancen, dafür aber sehr schöne Abschlüsse. Bitter für ihn, dass er sich kurz nach der Halbzeit verletzte. Doch die Hoffnung ist beim BVB groß, dass es nicht weiter schlimm ist.

Karim Adeyemi: Im Moment ein Highlightspieler

Wenn Adeyemi so spielt wie gegen Celtic, ist er für jede Defensive nur schwer zu stoppen. Der Deutsche ist schnell, beweglich und hat eine enorme Qualität im Abschluss.

Eigentlich bringt er alles mit, um beim BVB Woche für Woche der entscheidende Spieler zu sein – und sich so auch wieder für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Doch Adeyemi hat auch ein Problem: Ihm fehlt die Konstanz.

In der Vergangenheit schaffte er es bisher nicht, mehrere Monate am Stück ein hohes Leistungslevel zu halten. Das deutet sich auch in dieser Saison wieder an: Zwar kommt Adeyemi auf nun fünf Tore und drei Assists, doch in vier von insgesamt sieben Einsätzen blieb er ohne Torbeteiligung.

Adeyemi ist aktuell ein Highlightspieler. Läuft es für ihn und das Team, trifft er doppelt, dreifach oder bereitet zwei Tore vor. Läuft es nicht, dann kann er mit seiner individuellen Qualität auch nicht dazu beitragen, dass der BVB dieser Entwicklung trotzt. Genau das fehlt ihm zu einem Topspieler.