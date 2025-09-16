Borussia Dortmund ist zum Start der Champions-League-Saison nah dran am ersten Dreier. Doch am Ende muss der BVB nach acht Toren in der zweiten Hälfte die Punkte mit Juventus Turin teilen. Hier gibt es die Pressestimmen zur Partie.

Borussia Dortmund und Juventus Turin liefern sich zum Start in die neue Champions-League-Saison in der zweiten Hälfte einen spektakulären Schlagabtausch, bei dem es am Ende keinen Sieger gibt. Der BVB führt in Turin dreimal und bis in die Nachspielzeit hinein mit 4:2, doch die Italiener beweisen Moral und kommen jedes Mal zurück.

Natürlich produziert so ein Spiel viele Schlagzeilen.

ran hat die Pressestimmen zur torreichen Partie gesammelt.

kicker: "Spektakel nach Wiederanpfiff: BVB verspielt Zwei-Tore-Führung in der Nachspielzeit"

Bild: "Der BVB-Wahnsinn von Turin! Acht Tore in einer Halbzeit - Dortmund kassiert zwei Treffer in der Nachspielzeit"

Sport1: "BVB-Spektakel mit unfassbarem Ende"

Spox: "Acht-Tore-Spektakel! BVB gibt den Sieg noch ganz spät aus der Hand"

Transfermarkt: "Zwei späte Gegentore - Dortmund gibt drei Führungen bei Juventus aus der Hand"

Spiegel: "Acht Tore in einer Hälfte - Dortmund verspielt Sieg gegen Juve"

Stern: "Acht Tore in einer Hälfte: BVB und Juve trennen sich nach furiosem Spiel 4:4"

Süddeutsche Zeitung: "Die Acht-Tore-Halbzeit von Turin"

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "BVB verspielt 4:2 gegen Juventus in der Nachspielzeit"