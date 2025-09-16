Anzeige

Real Madrid siegt: Alexander-Arnold früh verletzt Nach dem perfekten Saisonstart mit vier Siegen aus vier Ligaspielen startete Real dominant - musste aber zwei frühe Rückschläge hinnehmen. Erst verletzte sich Trent Alexander-Arnold (3.), für ihn kam Carvajal. Dann leitete Arda Güler mit einem schlampigen Pass den Führungstreffer der Gäste ein. Real kam durch Mbappé nach einem Foul an Vinícius-Vertreter Rodrygo zurück, hatte bis zur Pause elf Schüsse auf das Tor von Rulli, der mit überragenden Paraden Schlimmeres verhinderte - und auch den Platzverweis provozierte. Schiedsrichter Irfan Peljto zeigte nach einem Hinweis des deutschen Video-Assistenten Christian Dingert zurecht die Rote Karte. Der eingewechselte Vinícius war es, der den fragwürdigen Handelfmeter herausholte, den Mbappé zum Sieg versenkte. UEFA bestätigt: Finale der Champions League findet 2027 in Madrid statt

FC Bayern - Vincent Kompany deutlich: "Wollen die Champions League gewinnen" Einen erfolgreichen Auftakt feierte auch Tottenham Hotspur. Durch ein frühes Eigentor von Luiz Júnior (4.) gewannen die Engländer mit 1:0 (1:0) gegen den FC Villarreal, 60-Millionen-Neuzugang Xavi Simons von RB Leipzig hatte dabei Glück, nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Für eine große Überraschung sorgte derweil Qarabag Agdam. Die Aserbaidschaner feierten nach 0:2-Rückstand bei Benfica Lissabon einen völlig verrückten 3:2 (1:2)-Sieg.

