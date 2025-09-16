Anzeige
Champions League

Champions League: Real Madrid siegt trotz Rot für Carvajal dank Mbappe - Benfica Lissabon verschenkt 2:0

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 00:05 Uhr
  • SID

Kylian Mbappe rettet Real Madrid mit zwei Elfmetern den Start nach Maß in der Champions League. Qarabag Agdam überrascht Benfica Lissabon. Der FC Arsenal feiert einen Auswärtsdreier.

Xabi Alonso hat mit Ach und Krach eine gelungene Champions-League-Premiere als Trainer von Rekordsieger Real Madrid gefeiert. Gegen den französischen Vizemeister Olympique Marseille gewannen die Königlichen zum Start in die Ligaphase nach zwei frühen Rückschlägen und einem schlimmen Aussetzer von Routinier Dani Carvajal dank Superstar Kylian Mbappé doch noch mit 2:1 (1:1).

Timothy Weah (22.) brachte den Underdog in Führung, Mbappé drehte die Partie im Estadio Santiago Bernabéu mit zwei Elfmetern (29., 81.) zugunsten des Titelverteidigers. Carvajal musste wenige Minuten vor dem Siegtreffer nach einem Kopfstoß gegen Marseille-Torhüter Geronimo Rulli mit Rot vom Platz (72.).

Für Aufsehen sorgte bereits die Startelf von Alonso. Der 43-Jährige, der bei Reals letztem Aufeinandertreffen mit den Gästen im Dezember 2009 noch selbst auf dem Platz stand, verzichtete auf Vinícius Júnior. Der "unantastbare Status" des amtierenden FIFA-Weltfußballers gerate "ins Wanken", schrieb die Marca. Jude Bellingham stand nach seiner Schulter-OP im Juli früher als erwartet erstmals wieder im Aufgebot.

Das Wichtigste in Kürze

  • Der aktuelle Spieltag

  • Die Tabelle

Real Madrid siegt: Alexander-Arnold früh verletzt

Nach dem perfekten Saisonstart mit vier Siegen aus vier Ligaspielen startete Real dominant - musste aber zwei frühe Rückschläge hinnehmen. Erst verletzte sich Trent Alexander-Arnold (3.), für ihn kam Carvajal. Dann leitete Arda Güler mit einem schlampigen Pass den Führungstreffer der Gäste ein.

Real kam durch Mbappé nach einem Foul an Vinícius-Vertreter Rodrygo zurück, hatte bis zur Pause elf Schüsse auf das Tor von Rulli, der mit überragenden Paraden Schlimmeres verhinderte - und auch den Platzverweis provozierte. Schiedsrichter Irfan Peljto zeigte nach einem Hinweis des deutschen Video-Assistenten Christian Dingert zurecht die Rote Karte. Der eingewechselte Vinícius war es, der den fragwürdigen Handelfmeter herausholte, den Mbappé zum Sieg versenkte.

Einen erfolgreichen Auftakt feierte auch Tottenham Hotspur. Durch ein frühes Eigentor von Luiz Júnior (4.) gewannen die Engländer mit 1:0 (1:0) gegen den FC Villarreal, 60-Millionen-Neuzugang Xavi Simons von RB Leipzig hatte dabei Glück, nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen.

Für eine große Überraschung sorgte derweil Qarabag Agdam. Die Aserbaidschaner feierten nach 0:2-Rückstand bei Benfica Lissabon einen völlig verrückten 3:2 (1:2)-Sieg.

Champions League: Arsenal und St. Gilloise siegen auswärts

Der englische Vizemeister FC Arsenal startete ohne Nationalspieler Kai Havertz mit einem am Ende souveränen Sieg. Der Halbfinalist der Vorsaison setzte sich bei Athletic Bilbao nach lange Zeit enttäuschender Leistung in der starken Schlussphase doch noch mit 2:0 (0:0) durch.

Nur Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte Gabriel Martinelli das Führungstor (72.), auch der zweite Joker Leandro Trossard traf (87.).

Debütant Union St. Gilloise gewann sein erstes Spiel in der Königsklasse beim niederländischen Meister PSV Eindhoven mit 3:1 (2:0). Der belgische Meister, der erstmals seit 90 Jahren wieder den Titel gewonnen hatte, erwischte einen Start nach Maß und ging durch einen Foulelfmeter von Promise David früh in Führung (9.).

Noch vor der Pause erhöhte Anouar Ait El Hadj mit einem Solo von der Mittellinie auf 2:0 (39.). Für die Entscheidung sorgte Kevin Mac Allister (81.). Ruben van Bommel gestaltete das Ergebnis für die Gastgeber noch etwas freundlicher (90.).

