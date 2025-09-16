Anzeige

Nächster Absturz der BVB-Systeme Am ersten Spieltag der Bundesligasaison führten die Dortmunder beim FC St. Pauli ebenfalls mit zwei Toren Vorsprung kurz vor Schluss und hatten das Spiel eigentlich komplett im Griff. Doch ein Platzverweis gegen Filippo Mane ließ das Gebilde einstürzen, Pauli erkämpfte sich noch ein 3:3. Schon damals haderte der Klub mit dem verpassten Sieg, mit den verschenkten Punkten. Doch die richtigen Lehren daraus scheint man nicht gezogen zu haben, wie der Abend in Turin zeigte.

Internationale Transfergerüchte: FC Barcelona optimistisch bei Erling Haaland 1 / 5 © Offside Sports Photography Erling Haaland (Manchester City)

Barcelonas Präsident Joan Laporta hat sich als großer Haaland-Fan geoutet. Laut "Daily Mail" und "El Nacional" sei er überzeugt, dass der Norweger künftig im Trikot der Katalanen auflaufen wird - womöglich schon in der kommenden Saison. Die finanzielle Situation solle bis dahin geregelt sein. Robert Lewandowskis Vertrag läuft nur noch ein Jahr - und Ersatzmann Ferran Torres überzeugt zwar mit guten Leistungen, ist jedoch kein gelernter Neuner. © 2025 Getty Images Paris Brunner (AS Monaco)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft am Ende der Saison aus, und der FC Barcelona muss sich nun nach möglichen Nachfolgern umsehen. Als potenzieller Kandidat gilt Medienberichten zufolge der U17-Welt- und -Europameister Paris Brunner. Der 19-Jährige ist gerade von seiner Leihe bei der AS Monaco zurückgekehrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte Brunner gegen Ende der Vorsaison bei seiner Leihstation Cercle Brügge immer häufiger überzeugen. © 2023 Getty Images Andre Onana (Manchester United)

Ein Wechsel von Andre Onana in die Türkei rückt näher. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen Manchester United und Trabzonspor Einigkeit über eine Leihe des Torhüters erzielt haben. Nun müsse sich Trabzonspor nur noch mit dem Kameruner einigen. Onana ist bei Manchester United derzeit nur noch die Nummer zwei hinter dem Türken Altay Bayindir. Zuletzt stand er beim peinlichen EFL-Cup-Aus gegen Grimsby Town im United-Tor. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag. © IMAGO/Sportsphoto Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Die spanische Sportzeitung "AS" berichtete bereits während des Sommer-Transferfensters von einem möglichen Aus von Antonio Rüdiger bei Real Madrid. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Wie Neu-Coach Xabi Alonso zu ihm steht, bleibt abzuwarten. Mit Dean Huijsen und Raul Asencio hat der Verein in der Defensive nachgebessert. Eine mögliche Vertragsverlängerung soll, wenn überhaupt, zum Ende der Saison Thema werden. Es bahnt sich eine Hängepartie an.

Anders ist nicht zu erklären, dass Ramy Bensebaini vor dem 3:4 der Italiener völlig unnötig den Ball verlor und damit das Juve-Comeback überhaupt erst ermöglichte. Eine derartige Nachlässigkeit ist in keinem Wettbewerb akzeptabel, in der Champions League schon gleich gar nicht. Konzentration ist ein wichtiger Baustein von Professionalität. Stattdessen schienen die BVB-Spieler mit dem Kopf bereits in der Kabine oder im Flieger nach Hause gewesen zu sein. Das geht auf diesem Niveau einfach nicht. Was auch wieder die Frage nach der Hierarchie und Führungsstruktur innerhalb der Mannschaft aufwirft. Wo war in dieser Schlussphase der Anführer, der die Spieler wachrüttelt, der den Laden zusammenhält?

