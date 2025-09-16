Anzeige
Champions League

Champions League: Borussia Dortmund kassiert zwei Gegentore in der Nachspielzeit und verpasst Sieg bei Juventus Turin

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 23:15 Uhr
  • SID

Nach einem Spektakel in der zweiten Hälfte verspielt Borussia Dortmund bei Juventus Turin den Dreier. Dabei geht der BVB dreimal in Führung.

Borussia Dortmund hat im spektakulären ersten Härtetest der neuen Saison einen Sieg leichtfertig verspielt und die Champions-League-Reise nach zwei Gegentreffern in der Nachspielzeit mit einem ganz bitteren Unentschieden eröffnet.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam nach einem wilden Schlagabtausch nur zu einem 4:4 (0:0) beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin und gab einen sicher geglaubten Erfolg noch aus der Hand.

Karim Adeyemi (51.), Felix Nmecha (65.), Yan Couto (74.) und Ramy Bensebaini (86., Handelfmeter) trafen für den BVB. In verrückten Minuten waren Kenan Yildiz (63.) und Dusan Vlahovic (67.) für Juve erfolgreich. Ganz spät trafen Vlahovic (90.+3) und Lloyd Kelly (90.+6) und entrissen dem BVB den Sieg.

Um in der hitzigen Atmosphäre im kleinen, aber stimmungsvollen Stadion Turins zu bestehen, hatte Kovac auf Erfahrung gesetzt. Im zentralen Mittelfeld begannen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham musste dagegen auf der Bank Platz nehmen. Dort saß auch überraschend Pascal Groß, der zunächst wegen Magen-Darm-Problemen in Dortmund geblieben und am Spieltag nachgereist war. Kurz vor Schluss wurde er noch eingewechselt.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Spieltag in der Übersicht

  • Die aktuelle Tabelle

Anzeige
Anzeige

Dortmund in Turin: Kobel früh gefordert

Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, der einst im Champions-League-Finale 1997 gegen Turin entscheidend getroffen hatte, hatte ein Duell mit Juve als "eine der größten Herausforderungen" in Europa bezeichnet. Doch in den ersten Minuten gelang es dem BVB, mit druckvollem und frühen Anlaufen den Aufbau der Turiner zu stören.

Allerdings verließ Dortmund schnell der Mut, weil sich eine erste Nachlässigkeit fast gerächt hätte: Khephrem Thuram durfte ungestört durchs Mittelfeld spazieren - seinen wuchtigen Distanzschuss hielt Gregor Kobel stark (4.).

Nach dem verheißungsvollen Beginn nahm das Spiel nicht so recht Fahrt auf. Beide Teams leisteten sich Fehler im Aufbau und kamen gar nicht erst in die Position, gefährliche Angriffe zu starten. Währenddessen versuchten die Juve-Fans ihr Team mit "Forza"-Rufen aus der Lethargie zu wecken. Dies zeigte kurzzeitig Wirkung: Jonathan David (31.) schoss übers Dortmunder Tor, zuvor hatte sich Yildiz stark gegen Couto durchgesetzt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

CL: Bayern ohne Musiala?! Kane sieht Unterschiede

Champions League: Tore satt nach der Pause in Turin

Der BVB war hingegen sehr auf Sicherheit bedacht und störte längst nicht mehr so forsch wie noch zu Beginn. Stattdessen überließ er nun den Italienern meist die Kontrolle, um bei Ballgewinnen schnell umzuschalten. Gefährlich war aber weiter nur Turin, etwa bei einem Abschluss des früheren Leipzigers Lois Openda (39.).

Auch die zweite Halbzeit begann schleppend, doch dann wurde es wild. Maximilian Beier (51.) kam noch mit der Fußspitze an den Ball, der an den Pfosten des Turiner Tors trudelte. Wenig später zog Adeyemi wuchtig von der Strafraumgrenze ab und schockte die Italiener. Fast hätte Guirassy (56.) direkt nachgelegt.

Turin antwortete mit wütenden Angriffen. Doch Dortmund sorgte immer wieder für Entlastung. Hätte Adeyemi (62.) seinen Querpass auf Nmecha sauberer gespielt, wäre wohl das 2:0 gefallen - so blieb das Spiel umkämpft: Yildiz traf sehenswert, Nmecha konterte eiskalt, dann schlug auch Vlahovic zu.

Mehr aus der Champions League
imago images 1066526448
News

Zoff um BVB-Elfer? Bensebaini verhindert Schlimmeres

  • 16.09.2025
  • 23:13 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 1. Spieltag Juventus Turin - Borussia Dortmund 16.09.2025 Torwart Gregor Kobel (Borussia Dortmund) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025 2026 1 Matchd...
News

BVB-Noten: Kobel überragend, Bensebaini tragisch

  • 16.09.2025
  • 23:11 Uhr
imago images 1066525881
News

BVB vergibt Auftaktsieg in der Champions League

  • 16.09.2025
  • 23:00 Uhr
Carvajal fliegt nach einem Kopfstoß vom Platz
News

Dank Mbappé: Alonso feiert gelungene Premiere

  • 16.09.2025
  • 23:00 Uhr
Umkämpftes Duell zwischen Bilbao und Arsenal
News

CL: FC Arsenal startet mit Dreier - auch St. Gilloise jubelt

  • 16.09.2025
  • 21:10 Uhr
Doch noch fit geworden: Pascal Groß
News

Groß im Dortmunder Kader in Turin

  • 16.09.2025
  • 20:13 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Deutliche Bayern-Ansage von Kompany

  • 16.09.2025
  • 16:57 Uhr
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. FC Chelsea live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 16.09.2025
  • 15:52 Uhr
03.05.2016, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Atletico Madrid, Halbfinale, Rueckspiel, im Bild der UEFA Championsleague Pokal the UEFA Champios League Trophy during the U...
News

Champions League 2025/26 heute live: Warum finden am 1. Spieltag auch Spiele am Donnerstag statt?

  • 16.09.2025
  • 15:50 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 16.09.2025
  • 15:47 Uhr