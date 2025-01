Für den FC Bayern kann es bereits in den Playoffs knüppeldick kommen. Manchester City ist einer von zwei möglichen Gegnern. Zwar müssen die "Skyblues" aktuell auf Mittelfeld-Star Rodri verzichten, jedoch macht dieser offenbar rasche Fortschritte. Reicht es sogar für einen Playoff-Einsatz?

Seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Mittelfeld-Star Rodri hat Manchester City enorm zu kämpfen. Die Skyblues hinken in der Premier League hinterher und haben es in der Champions League gerade so in die Playoffs geschafft.

Schon jetzt ist klar, dass das Team von Trainer Pep Guardiola hier auf einen echten Brocken treffen wird. Entweder kommt es zum Duell mit Real Madrid oder aber mit dem FC Bayern.

Einen Rodri an Bord zu haben, wäre selbstredend Gold wert. Doch ist ein Wunder-Comeback des Ballon d'Or-Gewinners tatsächlich realistisch?

Laut Informationen der englischen Zeitung "Sun" hat der Spanier in seiner Genesung von einer schweren Knieverletzung rasche Fortschritte gemacht und soll in den CL-Kader für die K.o.-Phase berufen werden. Dem Bericht zufolge wurde der 28-Jährige vor dem Spiel der "Skyblues" gegen Brügge (3:1) zudem in Trainingskleidung gesehen.

Klar ist allerdings auch, dass seit seiner Verletzung aus dem September gerade einmal gut vier Monate vergangen sind. Selbst wenn es für Rodri aktuell gut läuft, benötigt er für sein Comeback definitiv noch Zeit. Die Playoffs steigen schließlich schon am 11./12. und 18./19. Februar.