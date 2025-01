Nun also durfte er im weißen Trikot der "Königlichen" wieder auflaufen. "Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und ich bin sehr glücklich", wird der Defensiv-Allrounder nach dem 4:1 gegen Las Palmas, mit dem sich Real die Tabellenführung in La Liga vom Madrider Stadtrivalen Atletico (0:1 bei Leganes) zurückholte, bei "Real Total" zitiert.

Mit Superlativen sollte man ja vorsichtig sein, insbesondere so früh in einem Jahr.

Nach dem 3:2-Sieg des Rekordmeisters am Samstag gegen den VfL Wolfsburg war Gnabry extra nach Madrid geflogen, um Alaba bei dessen Rückkehr zuzujubeln. Fotos, die auf Social Media aufgetaucht sind, zeigen den Bayern-Profi in einer Loge des Bernabeu.

Alaba-Comeback verzögert sich immer wieder

Kurz nachdem sich Alaba das Kreuzband gerissen hatte, hoffte er noch auf die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland. Diese Hoffnung aber zerschlug sich relativ schnell. Und nachdem es im Oktober vergangenen Jahres immer noch keinen genauen Termin für seine Rückkehr gab, kamen sogar schon erste Spekulationen über ein vorzeitiges Karriereende auf.

Alaba sei nicht in der Lage, Trainingseinheiten normal zu beenden, berichtete der Journalist Edu Pidal bei "Once Sera". Der österreichische Nationalspieler habe einen Knorpelschwund, der dazu führe, dass die Knochen im verletzten Knie aneinander reiben. Dies bereite Alaba "große Schmerzen", so Pidal.

Ab Anfang Dezember jedoch verdichteten sich die Anzeichen für ein baldiges Comeback, das im Spiel geben Las Palmas endlich Wirklichkeit wurde.