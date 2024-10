Die internationale Sportpresse verneigt sich nach dem fulminanten 4:1 (3:1) in der Champions League des FC Barcelona gegen den FC Bayern vor der Mannschaft von Hansi Flick. Für die Münchner hingegen gibt es ein wenig Spott.

Spanien

Mundo Deportivo:

"Ein Barca, auf das man stolz sein kann, überwältigt die Bayern. Historischer Triumph mit einem Dreierpack von Raphinha und einem Tor von Lewandowski, der gegen die Bayern nicht jubelte, die lachend kamen und mit eingezogenem Schwanz wieder gehen."

Sport:

"Mit einer Ode an den Fußball befreit Barça sich vom Angstgegner. Barcelona nimmt Rache mit einem unmöglichen Dreierpack von Raphinha."

Marca:

"Große Fiesta vor dem Clasico. Tolles Spiel von einem Barca, das seine Schlagkraft zeigte. Barca beglich seine Rechnung mit dem deutschen Giganten und unterstreicht seinen ernsthaften Anspruch auf die Champions League."

AS:

"Jetzt ist Barca das Schreckgespenst! Der Dreierpack von Raphinha sorgte im Olympiastadion für Aufsehen und rundete eine Leistung ab, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Barça hat etwas geschafft, das nur wenigen Mannschaften gelingt: die Bayern dazu zu bringen, die Arme zu senken. Im Angesicht des Ergebnisses und im Angesicht des Spiels."

El Pais:

"Barcelona verschlingt endlich den Angstgegner Bayern München. (...) Die Blaugranas waren unersättlicher und unbarmherziger als die Bayern in einem Spiel, das so außergewöhnlich war, dass der Kessel von Montjuïc fast angezündet wurde. Das Stadion wurde an einem denkwürdigen Abend für Barcelona zum Beben gebracht."