FC Bayern und die englischen Wochen: Thomas Tuchel greift in die Trickkiste

"Wir gewinnen ein bisschen Zeit zur Regeneration. Ich mag lieber am späten Nachmittag trainieren, wenn wir das ganz späte Spiel haben – so wie morgen", erklärte Tuchel seine Maßnahmen auf Nachfrage von ran .

Üblicherweise trainieren die Münchner stets am Vormittag, ehe das Absolvieren der Interviews und der Pressekonferenz folgt und schließlich am Spieltag selbst Anschwitzen angesagt ist.

So setzte der Bayern-Trainer das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Duell gegen Galatasaray Istanbul ( Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ) bewusst auf Dienstagnachmittag, 16 Uhr.

Tuchel verschiebt Training aus einem Grund

Der 50-Jährige will seine Besprechungen und taktischen Anweisungen den Spielern so kurz wie möglich vor dem Match zukommen lassen. Bleibt die Frage: Weil sie die Spieler sonst wieder vergessen?

"Wenn wir vormittags trainieren und dann erst wieder um 9 Uhr am Spieltag, ist mir die Distanz zwischen Training und Spiel zu lang", so Tuchel. Das seien gefühlt zwei Tage.

Ein Punkt dürfte dabei auch die Belastungssteuerung sein. So wird am Spieltag selbst nicht mehr trainiert - jetzt bloß nicht weitere Verletzungen riskieren! Tuchel will lieber eine kurze Aktivierung für seine Profis. "Im Moment fühlen wir uns mit diesem Rhythmus wohler", sagt der Bayern-Trainer.

Ein Trick, der beim FCB eine gewisse Tradition hat. Jupp Heynckes lud seine Spieler einst bei Auswärtsspielen in der Champions League zu kleinen Spaziergängen ein, bevor es dann zum Mittagessen ging.