Vor allem in Schottland ist man über die Entscheidungen des Schiedsrichter entsetzt und man wittert einen Betrug.

"Spiegel online": "Ist das Bayerndusel oder kann das weg? Dem FC Bayern drohte in der Champions League das Aus, zumindest stand eine Verlängerung gegen Celtic kurz bevor. Dann fiel ein ganz spätes Tor und die Münchner stehen im Achtelfinale. Sorgen bereitet Harry Kane."

"Süddeutsche Zeitung": "Seufzer in der Nachspielzeit. Nach einem Gegentor durch den ehemaligen Münchner Nicolas Kühn muss der FC Bayern gegen Celtic ums Weiterkommen zittern. Die Erlösung stellt sich erst mit der letzten Aktion ein, durch einen Treffer im Nachsetzen von Alphonso Davies."

"Sport1": "Last-Minute-Drama! Bayern entgeht Blamage. Bayern München rettet sich gegen Celtic in letzter Sekunde ins Achtelfinale. Alphonso Davies hält den Traum vom 'Finale dahoam' am Leben."

Schottische Presse nimmt Schiedsrichter auseinander

"Scotland Sport": "All der Kampfgeist und die Entschlossenheit, die sie (Celtic; Anm. d. Red.) fast 180 Minuten lang gezeigt hatten, ist durch die schäbigsten und hässlichsten Tore ausgelöscht worden."

"The Scotsman": "Überall zerfetzte Celtic-Trikots. Sie hatten so viel in die Sache gesteckt, nur um dann von den heftigsten Schlägen niedergestreckt zu werden."

"The Herald": "Schiedsrichter Benoit Bastien interessierte der Vorfall nicht und ließ das Spiel weiterlaufen, während Maeda noch am Boden lag und sein Gesicht hielt."

"Daily Record": "Dayot Upamecano schien das Gesicht des Stürmers in der Nähe seines eigenen Strafraums zu berühren, bevor er zu Boden ging. Schiedsrichter Benoit Bastien ließ das Spiel weiterlaufen."

"The Scottish Sun": "Und was das Ganze für einige Hoops-Fans noch qualvoller machte, war die Überzeugung, dass Alphonso Davies letzter Treffer nicht hätte zählen dürfen."