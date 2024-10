RB Leipzig trifft am 2. Spieltag der Champions-League-Saison auf Juventus Turin. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

Update 2.10. 22:55 Uhr: Trotz Überzahl: Leipzig kassiert Niederlage gegen Juve

RB Leipzig hat in der Champions League den nächsten Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag am Mittwochabend in der heimischen Arena dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin trotz Überzahl mit 2:3 (1:0) und steht nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel allmählich unter Druck.

Benjamin Sesko (30./65., Handelfmeter nach Videobeweis) traf für die Leipziger, die zum Auftakt der Königsklasse mit 1:2 bei Atletico Madrid verloren hatten. Dusan Vlahovic (50./68.) und Francisco Conceicao (83.) drehten die Partie für die Italiener, die nach der Roten Karte für Michele Di Gregorio nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums (59.) in Unterzahl agierten. Im kommenden Heimspiel ist der zweimalige DFB-Pokalsieger am 23. Oktober gegen den FC Liverpool gefordert.