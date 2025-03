DFB-Team: Lina Magull beendet Karriere in der deutschen Nationalmannschaft

Eine Entscheidung, die der Sportlerin "unglaublich schwer" fällt. Der Schritt "ist der Abschied von einem Kapitel, das mein Leben in so vieler Hinsicht geprägt hat, voller intensiver Höhen, Herausforderungen, aber auch unvergesslicher und magischer Momente."

In einem Statement erklärte Magull: "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, meine Reise mit der Nationalmannschaft zu beenden."

Für Lina Magull ist die Karriere in der deutschen Nationalmannschaft beendet. Die Entscheidung gab die 30-jährige bekannt.

Das Wichtigste in Kürze

Nun ist Schluss für die 30-jährige. Bundestrainer Christian Wück kann die Entscheidung verstehen. Gleichzeitig zeigt er großen Respekt vor ihrer Karriere: "Sie war über Jahre hinweg wichtiger Bestandteil der Frauen-Nationalmannschaft und hat mit ihrer Erfahrung sowie ihrer taktisch versierten und kreativen Spielweise maßgeblich zu den Erfolgen in den vergangenen Jahren beigetragen."

Ihr A-Nationalmannschafts-Debüt gab Magull im Oktober 2015 in der EM-Qualifikation gegen Russland. Seitdem lief die Strategin in vier großen Turnieren für Deutschland auf, zweimal bei der WM und zweimal bei der EM .

DFB-Team: Titel bleibt Magull verwehrt

Ihr persönliches Highlight mit dem Adler auf der Brust war das EM-Finale 2022 in Wembley gegen England, in dem Magull trotz 1:2-Niederlage überragte und Deutschland mit ihrem zwischenzeitlichen Treffer zum Ausgleich spät in die Verlängerung rettete. Der große Titel mit der A-Nationalmannschaft blieb der zweifachen Champions-League-Siegerin verwehrt.

Am 8. April soll Magull im Rahmen der UEFA Womens Nations League in Wolfsburg verabschiedet werden. Damit schließt sich ein Kreis, als Spielerin trug sie vier Jahre das Trikot der Wölfinnen.