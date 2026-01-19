- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

DFB-Team nur noch Weltranglistenzehnter: Marokko klettert durch Afrika-Cup

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 23:08 Uhr
  • SID

Das DFB-Team fällt in der Weltrangliste zurück. Auschlaggebend dafür ist der Afrika-Cup.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der ersten Weltrangliste des WM-Jahres um eine Position auf Rang zehn abgerutscht.

Grund für die Abwärtsbewegung ist Marokkos Aufstieg von Rang elf auf Platz acht durch den Einzug ins Afrika-Cup-Finale. Der neue Afrikameister Senegal kletterte um sieben Plätze auf Position zwölf.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit 1724 Punkten weiterhin einen großen Rückstand auf den führenden Europameister Spanien (1877 Zähler). Nur knapp hinter den Iberern folgen Weltmeister Argentinien (1873) sowie der frühere WM-Champion Frankreich (1870).

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startet am 27. März in Basel gegen Gastgeber Schweiz ins neue Länderspieljahr, drei Tage später steht in Stuttgart ein Duell mit Ghana auf dem Programm. Im Mai wird Nagelsmann seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier im Sommer berufen, ehe es nach dem Spiel gegen Finnland in Mainz (31. Mai) schon über den großen Teich geht. In Chicago steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen die USA an.

Auch interessant: Afrika-Cup: Diaz mit emotionalem Post nach Elfmeter-Fail

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr Fußball:
Klinsmann war bei der WM 2006 Bundestrainer
News

Klinsmann fordert: Niclas Füllkrug muss zur WM

  • 24.12.2025
  • 14:07 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

DFB vor WM 2026: Letzter Testgegner steht fest

  • 15.12.2025
  • 15:05 Uhr
Traf beim letzten Duell: Niclas Füllkrug
News

DFB-Elf testet vor WM-Endrunde gegen Nachbar

  • 08.12.2025
  • 15:10 Uhr
Rettig (l.) und Nagelsmann waren in Washington
News

DFB-Geschäftsführer sieht Vergabe des "Friedenspreises" kritisch

  • 08.12.2025
  • 05:31 Uhr
Ist guter Dinge: Philipp Lahm
News

DFB-Legende moniert fehlende Stabilität im Nationalteam

  • 03.12.2025
  • 13:01 Uhr
Guckt nur auf sich: Oliver Baumann
News

Baumann oder Neuer im DFB-Tor? "Interessiert mich null"

  • 28.11.2025
  • 09:52 Uhr
Karl und Völler
News

Lennart Karl bei der WM 2026? Rudi Völler meldet sich zu Wort

  • 23.11.2025
  • 18:18 Uhr
Herzog wurde 79 Jahre alt
News

DFB-Team: Ex-Weltmeister Dieter Herzog gestorben

  • 20.11.2025
  • 19:15 Uhr
Sane Hamann
News

"Sane hat nichts gezeigt, was wir nicht schon wussten"

  • 19.11.2025
  • 13:01 Uhr
NAGELSMANN Julian Trainer Team Deutschland mit RUEDIGER Antonio WM Qualifikation Spiel Deutschland - Nord Irland 3 : 1 am 07.09.2025 in Koeln DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAG...
News

Rüdiger bangt, Woltemade ballert, Kimmich brutal

  • 19.11.2025
  • 10:06 Uhr