Thomas Müller wechselte im Sommer nach 25 Jahren im Trikot des FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps in die MLS. Nun kündigte er auf Instagram für den Sommer 2026 eine weitere große Neuigkeit an.

Thomas Müller entschied sich, nachdem sein Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängert wurde, für ein Abenteuer im Ausland. Er wechselte in die MLS und läuft dort nun für die Vancouver Whitecaps auf.

Dort läuft es bisher ziemlich gut: In sechs Pflichtspieleinsätzen erzielte er sechs Tore und bereitete vier weitere vor. Mit dem Gewinn des "Canadian Championship" löste er zudem Toni Kroos als deutscher Spieler mit den meisten Trophäen ab.

Jetzt hat er auf Instagram im LeBron-James-Stil einen mysteriösen Beitrag hochgeladen. Das Bild zeigt ihn, wie er scheinbar einen Vertrag unterschreibt und versierte den Beitrag mit den Worten "Große Nachrichten in Kürze". Zudem packte er den Hashtag "Sommer 2026" mit dazu.