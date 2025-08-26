In der 1. Runde des DFB-Pokals ist der FC Bayern München beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Für den FC Bayern München steht nach dem Sieg im Supercup gegen den VfB-Stuttgart (2:1) und dem furiosen Auftakt-Erfolg gegen RB Leipzig in der Bundesliga (6:0) die erste Aufgabe im DFB-Pokal an. Das Team von Trainer Vincent Kompany trifft in Runde eins auf den SV Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga.

Selbstredend geht der FC Bayern als klarer Favorit in die Partie. Der Rekordmeister und Rekordpokalsieger musste letztmals im Jahr 1994 in der 1. Runde des Wettbewerbs die Segel streichen.

Doch die Münchner haben in den vergangenen Jahren im DFB-Pokal nicht immer gut ausgesehen. Seit dem Erfolg im Jahr 2020 haben die Bayern nur noch je einmal das Achtel- und das Viertelfinale erreicht und scheiterten dreimal in Runde 2. Unter anderem kam das Aus gegen den damaligen Zweitligisten Holstein Kiel und den damaligen Drittligisten 1. FC Saarbrücken.