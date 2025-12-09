Am 6. Spieltag der Europa League muss VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Update, 11.12., 11:20 Uhr: VfB-Ultras boykottieren Maccabi-Spiel

Der VfB Stuttgart muss beim Hochrisikospiel in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv auf die Unterstützung von Teilen seiner Ultra-Gruppierungen verzichten.

"Die Sicherheitsmaßnahmen, um das Spiel überhaupt durchführen zu können, verlangen von uns einen großen Verzicht auf elementare Bestandteile der Fan- und Stadionkultur und lassen es nicht zu, unsere Art Ultras zu leben", heißt es in einem gemeinsamen Statement von "Schwabensturm Stuttgart 2002", "Schwaben Kompanie Stuttgart" und "Crew 36 Stuttgart".

Lediglich "Commando Cannstatt", mit rund 200 aktiven Mitgliedern die größte Ultra-Gruppierung des VfB, wird zum Spiel erscheinen. "Wir als CC haben uns dafür entschieden, im Stadion aufzutreten und den Support zu koordinieren. Jedoch verzichten wir aus organisatorischen Gründen der enorm zeitintensiven (Material-)kontrollen in der gesamten Cannstatter Kurve außer Zaunfahnen auf andere optische Stilmittel wie Schwenkfahnen und Doppelhalter", schrieb die Gruppe.

Aufgrund des Gastspiels einer israelischen Mannschaft und angekündigten Pro-Palästina-Protesten herrschen rund ums Stadion verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Schon vor dem vergangenen Europa-League-Spiel bei den Go Ahead Eagles gab es mächtig Unmut unter den Fans. Die Stadt Deventer hatte ein Betretungsverbot für Teile der VfB-Fans erlassen. Daraufhin drehte der Bus mit einigen Ultras wieder um und trat die Heimreise an.