6. Spieltag in der Europa League
VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv live: Europa-League-Übertragung im Free-TV, Stream und Ticker
- Veröffentlicht: 09.12.2025
- 16:48 Uhr
Am 6. Spieltag der Europa League muss VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv antreten. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.
Den VfB Stuttgart erwartet am 6. Spieltag der Europa League mit Maccabi Tel Aviv eine auf dem Papier lösbare Aufgabe vor den heimischen Fans in der MHP-Arena.
Stuttgart steht aktuell im oberen Tabellenmittelfeld und konnte unter Sebastian Hoeneß zuletzt zwei Europa-League-Spiele in Folge gewinnen, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren.
Trotz der 0:5-Niederlage in der Bundesliga gegen die Bayern sollte die Motivation der Cannstätter vorhanden sein. Tel Aviv hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Europa League und hat bislang nur einen Punkt geholt.
Die Rollenverteilung scheint damit klar, dennoch wird Stuttgart das Spiel ernst nehmen müssen. ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.
VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
- Spiel: VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv
- Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (6. Spieltag)
- Datum: 11. Dezember 2025
- Uhrzeit: 18:45 Uhr
- Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)
Stuttgart empfängt Maccabi Tel Aviv live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv wird nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst "RTL+" gestreamt.
Tel Aviv gastiert in Stuttgart: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv läuft im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Stuttgart empfängt Tel Aviv: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam gibt es wie gewohnt auf ran.de
VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: VfB Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv
- Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (6. Spieltag)
- Datum und Uhrzeit: 11. Dezember 2025; 18:45 Uhr
- Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Zarko Lazetic (Maccabi Tel Aviv)
- Free-TV: -
- Pay-TV: -
- Livestream: RTL+
- Liveticker: ran.de