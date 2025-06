Bayerns Niederlage hat unschöne Folgen

Das Problem aber: Die vielen Möglichkeiten wurden nicht genutzt, der Ausgleich nach dem Rückstand zur Pause wollte nicht mehr fallen. Benfica gewann nicht nur das Spiel, sondern auch die Gruppe C. Mit unschönen Folgen für die Bayern.

Denn nicht nur gingen zwei Millionen Dollar Preisgeld flöten, die ein Sieg gebracht hätte. Sondern es kann jetzt bereits im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain gehen. Da hilft es auch nichts, dass das Achtelfinale am Sonntag (ab 21:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) gegen Flamengo ausgetragen wird - was auf dem Papier einfacher erscheint, aber auch nicht einfacher sein muss.

Eine Situation, die Kompany hätte berücksichtigen und voraussehen müssen. Vor dem Spiel erklärte er bei "DAZN", was er sich von der XXL-Rotation verspricht. "Die Jungs sind frisch, sie haben die Motivation zu zeigen, welche Rolle sie spielen können. Heute ist es besser, am Ende noch von der Bank zu kommen, als von Anfang an auf dem Platz zu stehen", sagte er mit Blick auf die Bedingungen im Glutofen von Charlotte.

Ein Ansatz, der nachvollziehbar ist. Gerade in großer Hitze kann es am Ende einen gewaltigen Unterschied machen, wenn man Qualität einwechseln kann oder die besten Spieler auf dem Feld noch relativ frisch sind. Aber sieben Wechsel waren zu viel des Guten.